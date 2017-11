Proiect Cod Fiscal: Noile reguli la impozitul pe profit duc la cresterea costurilor de finantare pentru real-estate si, implicit, la ingreunarea investitiilor

Dosare Juridice - Codul Fiscal

sa isi deduca cheltuieli pe care le inregistreaza in primul an, inregistrand pierderi fiscale ce vor putea fi folosite pentru a reduce baza impozabila in urmatorii 7 ani;

sa capitalizeze cheltuieli in valoarea cladirii, urmand ca la finalizarea acesteia sa le deduca prin intermediul amortizarii.

Limitarea deductibilitatii nu mai vizeaza doar cheltuielile cu dobanzile si pierderile nete din diferente de curs valutar, ci si alte elemente definite drept "costuri ale indatorarii"

Costurile excedentare indatorarii (diferenta dintre costurile indatorarii si veniturile din dobanzi si alte venituri echivalente din punct de vedere economic) ce depasesc plafonul deductibil de 200.000 euro vor fi deduse limitat in perioada in care sunt suportate in limita a 10% din baza de calcul.

Baza de calcul se determina ca fiind diferenta dintre veniturile si cheltuielile inregistrate conform reglementarilor contabile, din care se scad veniturile neimpozabile si se adauga cheltuielile cu impozitul pe profit, costurile excedentare indatorarii si amortizarea fiscala.

Daca baza de calcul este negativa sau zero, cheltuielile excedentare indatorarii sunt nedeductibile in perioada fiscala de calcul, existand posibilitatea de a fi reportate, fara limita de timp, in anii fiscali urmatori

Prin exceptie, costurile excedentare indatorarii pot fi deductibile in integralitate in situatia in care contribuabilul este o entitate independenta (nu face parte dintr-un grup consolidat in scopuri de contabilitate financiara si nu are nicio intreprindere asociata si niciun sediu permanent)

Valoarea fiscala a activelor nu mai include costurile cu dobanda si alte costuri echivalente din punct de vedere economic

Dobanzile si pierderile nete din diferente de curs valutar reportate potrivit art. 27 in vigoare pana la 31 decembrie 2017 se vor supune noilor reguli de deductibilitate a dobanzilor incepand cu 1 ianuarie 2018.

Astfel, daca o societate cu un capital social mai mare de 45.000 lei demareaza un proiect imobiliar, este de asteptat ca pana la finalizarea cladirii sa nu inregistreze nici un venit, ci doar ulterior prin inchirierea sau prin vanzarea cladirii.Potrivit legislatiei din prezent, in functie de natura cheltuielilor, societatea despre care vorbim poate fie:Astfel, legislatia ii permite societatii ca mare parte din investitie sa fie dedusa din punct de vedere fiscal, situatie fireasca peste tot in lume.Aceste optiuni nu vor mai fi valabile incepand din 1 ianuarie 2018, intrucat proiectul de modificare a Codului fiscal va obliga societatea din exemplul nostru sa functioneze ca microintreprindere.Aplicand acest regim, va datora impozit in functie de veniturile realizate care oricum nu exista in primul an, prin urmare statul nu castiga nimic la inceput. Costurile care nu pot fi capitalizate vor ramane uitate, societatea neavand posibilitatea de a le reporta in anii urmatori sub nicio forma.Mai mult, in industria de real-estate, vorbim obligatoriu despre finantare in cazul proiectelor de anvergura, iar costurile cu finantarea sunt urmatoarea arie vizata de modificari fiscale majore.Proiectul de modificare a Codului fiscal transpune la capitolul Impozit pe profit Directiva UE 2016/1164 de stabilire a normelor impotriva practicilor de evitare a obligatiilor fiscale (Anti-Tax Avoidance - ATAD).Directiva impune in ceea ce priveste costurile de finantare o serie de reguli pe care statele membre, printre care si Romania, au obligatia sa le transpuna, lasand la aprecierea acestora sa aleaga variante mai permisive sau mai restrictive.Proiectul lansat de Ministerul de Finante preia noile reguli intr-o varianta foarte restrictiva pentru societati si doreste sa le implementeze foarte repede, desi mai este un an pana la termenul limita obligatoriu de implementare din Directiva.Mai mult, cu privire la costurile de finantare, Directiva extinde termenul, acceptand ca sunt necesare mai multe analize de impact asupra mediului de afaceri.Trebuie mentionat ca si in prezent Codul fiscal prevede o limitare a deducerii cheltuielilor cu dobanda si a pierderilor nete din diferente de curs schimb valutar, cu exceptia imprumuturilor acordate de institutii financiare.De exemplu, pe baza legislatiei actuale, pentru un imprumut de 50 mil euro, cu termen de rambursare mai mare de un an primit de o societate de real-estate, acesta poate deduce dobanda in limita de 4% pe an, adica 2 mil euro intr-un an. La aceasta suma se mai pot adauga pierderile din diferente de curs valutar, in functie de cum evolueaza cursul valutar pentru euro. Daca societatea are gradul de indatorare pozitiv si mai mic decat 3, deducerea se acorda in anul respectiv, iar daca nu, deducerea se va acorda la momentul cand societatea se considera suficient capitalizata (imprumuturile primite de societate sunt mai mici decat capitalurile ei proprii inmultite cu 3).Pentru acelasi imprumut, la aceeasi societate, noile reguli fiscale vor anula deducerea complet pentru anii in care EBITDA (diferenta dintre veniturile si cheltuielile inregistrate conform reglementarilor contabile, din care se scad veniturile neimpozabile si se adauga cheltuielile cu impozitul pe profit, costurile excedentare indatorarii si amortizarea fiscala) societatii e negativ si altfel, o vor limita drastic la 200.000 euro + 10% din EBITDA.Plafoanele sunt mult sub cel propuse de directiva de 3 mil euro, respectiv 30% din EBITDA.Este de subliniat ca noile reguli se aplica si pentru imprumuturile obtinute de la societati financiare. Prin urmare, societatile care fac parte dintr-un grup, adica majoritatea societatilor mari din Romania se vor finanta grosso modo cu 16% mai scump atat de la partile afiliate, cat si de la institutiile financiare.In aceste conditii, par avantajate societatile independente (in marea majoritate firme mici si foarte mici) care, neavand aceste limitari, vor beneficia de deducerea integrala a costurilor de indatorare.Societatile trebuie sa ia in considerare si faptul ca odata cu intrarea in vigoare a modificarilor, inclusiv cheltuielile reportate cu dobanzile si pierderile nete din diferente de curs valutar vor intra sub incidenta noilor reguli. Spre exemplu, daca o societate de real-estate are cheltuieli cu dobanzile reportate de 5 mil euro din primii ani de activitate cand a realizat investitia, este greu de crezut ca va avea spatiul necesar pentru a putea deduce aceasta suma in urmatorii ani, avand in vedere ca ar trebui sa obtina un EBITDA de aprox. 50 mil euro.Un articol semnat de Ana Petrescu, Senior Manager, Deloitte Romania, si Daniel Petre, Director, Deloitte Romania