Ajustarile preturilor de transfer: In ce conditii pot elimina companiile acest risc

Dosare Juridice - Controale fiscale

este opozabil si obligatoriu fata de organele fiscale in cadrul unui control;

elimina obligatia de a intocmi si prezenta dosarul preturilor de transfer pentru tranzactiile acoperite de acord;

elimina dubla impunere generata de ajustari ale preturilor de transfer.

In acest context, exista o modalitate simpla de a elimina in totalitate aceste viitoare ajustari de preturi de transfer si eventualul impozit pe profit suplimentar cu accesoriile aferente, aceasta fiind acordul de pret in avans (APA). De asemenea, companiile care incheie un acord de pret in avans cu autoritatile fiscale scapa de obligatia de a intocmi si prezenta dosarul preturilor de transfer pentru tranzactiile si perioadele pe care le acopera acesta.Acordul de pret in avans reprezinta o intelegere intre contribuabil si administratia fiscala si aduce avantaje multiple avand in vedere ca asigura predictibilitate pentru impozitul pe profit stabilit, precum si in eventualitatea unor controale fiscale. In ultimii ani, este de apreciat efortul autoritatilor fiscale in aceasta zona care au aratat o deschidere tot mai mare pentru incheierea APA, discutand si ajutand contribuabilii sa se conformeze voluntar pe preturile de transfer practicate cu parti afiliate. In urma solicitarii depuse de contribuabil, autoritatile analizeaza documentatia si emit contra cost acordul prin care sunt stabilite conditiile si modalitatile in care urmeaza sa fie determinate, intr-o anumita perioada, preturile de transfer, in cazul tranzactiilor intre persoane afiliate.Acordul poate fi unilateral (incheiat cu administratia fiscala din Romania), bilateral (cu administratia fiscala din Romania si administratia dintr-un alt stat) sau multilateral (cu administratia fiscala din Romania si mai multe administratii fiscale ale altor state). Ultimele doua tipuri de acorduri se pot realiza pentru tranzactii cu afiliati care provin din tari cu care Romania are incheiate conventii pentru evitarea dublei impuneri. APA se emite pentru o perioada de cinci ani, dar poate fi prelungit/extins. Obtinerea lui dureaza 12 luni daca este unilateral si 18 luni daca este bilateral sau multilateral. In practica, am remarcat ca termenele legale sunt, de regula, respectate, existand chiar si situatii in care au fost emise mai devreme.Trebuie precizat ca acordul nu se incheie pentru toata activitatea companiei, ci trebuie structurat pe anumite tipuri de tranzactii si/sau contracte incheiate cu parti afiliate, de exemplu pentru imprumuturi, productie, distributie, servicii, etc. Totodata, foarte important este faptul ca documentul emis de ANAF devine aplicabil de la data depunerii cererii, si nu data emiterii acordului, si este valabil doar pentru tranzactiile viitoare.Legislatia da posibilitatea solicitarii emiterii APA atat pentru tranzactiile derulate intre persoane afiliate romane si persoane afiliate straine, cat si pentru tranzactiile dintre doua persoane afiliate romane.Concluzionand, APA poate aduce urmatoarele beneficii:Un articol semnat de Ciprian Gavriliu, Director Deloitte Romania