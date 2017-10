Scenariul Brexit din perspectiva comerciala si vamala: Cum ar trebui sa se pregateasca operatorii economici

Dosare Juridice - Taxe vamale

Evaluarea nivelului de expunere in cadrul diferitelor scenarii comerciale potentiale si identificarea oricaror actiuni care ar trebui pregatite in avans

Pe langa aplicarea unor noi licente si decizii, procesele companiei ar trebui ajustate si sistemele ar trebui modificate, incluzand atat sisteme de conformitate, cat si sisteme ERP (de exemplu, in legatura cu determinarea codurilor fiscale)

Toate aranjamentele contractuale existente ar trebui revizuite sau reproiectate

Un scenariu dur ar insemna ca Marea Britanie va parasi atat piata unica, cat si uniunea vamala a UE. In acest caz, se vor aplica regulile care reglementeaza schimburile comerciale dintre membrii Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC), iar Marea Britanie va trebui sa negocieze propriile sale angajamente comerciale.Un astfel de scenariu va avea implicatii ample din perspectiva comertului, ar impune operatorilor din UE si Marea Britanie sa faca fata unei noi frontiere, inclusiv aplicarea tarifului aferent. De asemenea, ar putea duce la diferente in regimurile de reglementare dintre UE si Marea Britanie si la cresterea "barierelor netarifare".Un Brexit "dur" ar cere agentiilor vamale din UE si din Regatul Unit sa trateze importurile si exporturile la fel cum sunt gestionate in prezent relatiile cu statele non-UE / SEE / Uniune vamala, generand noi sarcini in controlul si gestionarea riscurilor, precum si resurse suplimentare in legatura cu sistemele si personalul tehnologiilor informationale. Ar trebui ca Marea Britanie sa renegocieze acordurile de liber schimb pe baza bilaterala. Similar cu situatia actuala a Norvegiei sau a Elvetiei, ar insemna ca exportatorii sa respecte regulile specifice de origine care ar fi negociate in cadrul acordului.Un astfel de scenariu ar insemna ca Marea Britanie sa ramana in Uniunea Vamala ceea ce ar garanta libera circulatie a marfurilor (fara bariere tarifare) cu UE si tarifele externe comune pentru marfurile care intra atat in Maria Britanie, cat si UE din tari terte. Cu toate acestea, acest traseu ar insemna ca Regatul Unit nu ar putea negocia propriile sale contracte comerciale cu tari terte. Marea Britanie ar putea, de asemenea, sa isi pastreze o mare parte din nivelul actual de acces al pietei unice in acest scenariu.Deocamdata discutiile privind viitorul vamal si relatiile comerciale nu au avut loc, astfel incat ramane neclar ce model va fi ales. E posibil sa fie aleasa o solutie intermediara oferita de membrii OMC daca nu se ajunge la alt acord, ceea ce ar insemna aplicarea taxelor "natiunii celei mai favorizate" controale si inspectii la frontiera. In acest stadiu, se pare ca este aproape inevitabil ca regulile sa se schimbe si sa devina mai putin favorabile pentru ambele parti.Etapele de pregatire pentru Brexit pentru operatorii economiciCompaniile pot lua in considerare urmatoarele optiuni de pregatire pentru Brexit:Operatorii economici pot in prezent sa transporte marfuri liber fara obstacolele si controale la frontiere. Dupa Brexit se vor confrunta cu noi cerinte vamale si comerciale, cum ar fi sarcina administrativa a importurilor si exporturilor, inclusiv dovada originii.In concluzie, in orice scenariu este de asteptat sa apara costuri si intarzieri mai mari legate de vama. Noua realitate va depinde de modul in care negociatorii, 28 de guverne si Parlamentul European vor face fata provocarii.Un articol semnat de Mihai Petre, Senior Manager, Deloitte Romania