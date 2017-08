VIDEO INTERVIU Raluca Baldea si Alexandru Comanescu, Seniori Manageri Deloitte Romania despre plata defalcata a TVA: "Companiile ar putea avea probleme cu cash flow-ul si o povara administrativa dificil de gestionat"

Dosare Juridice - Plata TVA

Raluca Baldea si Alexandru Comanescu, Seniori Manageri Deloitte Romania au discutat in cadrul unui interviu despre sistemul de plata defalcata a TVA, masura ce ar urma sa fie aplicata in Romania de la 1 octombrie 2017.





Alexandru Comanescu: "Vor mai fi afectate acele companii care au termene de plata care depasesc data la care TVA-ul este datorat catre bugetul de stat".





Raluca Baldea: "Ne asteptam ca povara administrativa, atat la nivelul contribuabililor, cat si la nivelul statului, sa fie una semnificativa si potential imposibil de gestionat".

Principalele idei din interviu

Despre plata defalcata a TVA pentru un business





Alexandru Comanescu: "Din punct de vedere al TVA-ului, la momentul in care orice client va achita factura emisa de catre un furnizor, in loc sa achite contravaloarea integrala a facturii in contul curent al furnizorului, acesta va achita baza impozabila in contul indicat de catre furnizor, urmand ca plata TVA-ului sa fie facuta in contul deschis de acesta la o banca comerciala sau o unitate de Trezorerie".





Cum va fi afectat fluxul de bani al unei companii





Alexandru Comanescu: "In primul rand vor fi afectate acele companii care isi bazau finantarea activitatii pe TVA-ul colectat. In plus, vor mai fi afectate acele companii care au termene de plata care depasesc data la care TVA-ul este datorat catre bugetul de stat, pentru ca acestia vor trebui sa puna bani din contul curent in contul de TVA pentru a efectua plata TVA-ului datorat catre bugetul de stat, urmand ca dupa incasarea facturilor sa isi recupereze acesti bani de la autoritatile fiscale. Procedura de restituire a acestor sume este neclara si nu este indicat un termen de timp, astfel, incertitudinea poate afecta cash flow-ul companiilor".





Despre povara administrativa





Raluca Baldea: "Cred ca asta este si una dintre problemele implementarii foarte rapide a acestui proiect, fara a avea un studiu de impact. Ne asteptam ca povara administrativa, atat la nivelul contribuabililor, cat si la nivelul statului, sa fie una semnificativa si potential imposibil de gestionat. Va fi nevoie de o urmarire foarte atenta a ceea ce inseamna conturile de TVA disponibile pentru fiecare persoana impozabila in parte. In proiectul de ordonanta exista alternativa de a avea chiar mai multe conturi pentru o singura persoana, ceea ce inseamna ca statul va trebui sa aiba angajati suplimentari in vederea urmaririi intregului proces de plata TVA.





La nivelul companiilor este nevoie de o schimbare a sistemelor IT, deci investitii semnificative. In acest sens ar fi important sa avem un studiu de impact pentru a putea evalua exact cost vs. beneficiu obtinut".





Despre riscurile la care se expun companiile, dar mai ales IMM-urile





Raluca Baldea: "Previziunile noastre sunt acelea ca cele mai lovite de aceasta masura vor fi IMM-urile, care pe de-o parte, vor avea un impact mult mai mare pe partea de cash flow, finantandu-se din TVA pentru derularea activitatii curente, lucru care nu va mai fi posibil pentru ca banii vor fi blocati si pusi la dispozitia statului. Pe de alta parte, vor exista costuri suplimentare pentru adaptarea sistemelor informatice si de ce nu, costuri mai mari prin angajarea unui nou personal suplimentar".