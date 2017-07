Originea marfurilor: Producatorii pot fi supusi controalelor vamale chiar daca nu sunt exportatori directi

​Dosare Juridice - Taxe vamale

Controalele vamale ii pot viza inclusiv pe producatori atunci cand autoritatile verifica daca produsele tranzactionate sunt originare si pot beneficia datorita acestui statut de beneficii tarifare. Din acest motiv, producatorii trebuie sa cunoasca atent regulile de origine. In caz contrar risca sa achite taxele vamale aplicabile in mod normal la momentul vamuirii, dar si penalitati. Voi explica in cele ce urmeaza cum se poate ajunge intr-o astfel de situatie.

Intre Uniunea Europeana si alte state terte au fost incheiate inca din anii '50 Acorduri de liber schimb ce permit, in baza unor reguli bine stabilite, acordarea de beneficii tarifare in cadrul schimburilor de marfuri. Mai precis, taxele vamale sunt eliminate sau reduse daca marfurile tranzactionate sunt "originare".

In prezent, o buna parte din exporturile din Romania sau din alte state UE nu sunt realizate direct de catre producatori, ci de alte companii, cum ar fi distribuitori din industria de retail. De exemplu, producatorul livreaza local sau intra-comunitar produsele catre distribuitor care la randul sau le exporta in Republica Moldova.

Cu alte cuvinte, chiar daca nu este implicat direct in efectuarea exportului, un producator din Romania care isi vinde produsele finite pe piata din Romania sau din Uniunea Europeana este pus in situatia de a cunoaste si de a respecta regulile de origine preferentiala.

Astfel, producatorii pot fi supusi controalelor din partea autoritatilor vamale chiar daca nu au actionat ca exportatori. Scopul este, in cele mai multe cazuri, verificarea calculului de origine. Daca in urma acestor controale se constata ca produsele nu au de fapt "caracter originar", apar sume de plata constand in taxe vamale aplicabile in mod normal la momentul vamuirii, plus dobanzi si penalitati de intarziere in tara de destinatie a produselor.

Originea reprezinta nationalitatea economica a marfii in timp ce statutul vamal al acesteia atesta daca a fost pusa in libera circulatie sau nu. De cele mai multe ori, diferenta dintre cele doua concepte nu este luata in seama si, intr-un mod simplist, se considera ca orice marfa produsa in Romania sau Uniunea Europeana are automat origine preferentiala.



Un articol semnat de Cosmin Dinca, Senior Consultant, Deloitte Romania

