Obligatii de mediu: Cum ar trebui sa procedeze importatorii cu ambalajele reutilizabile returnate furnizorilor externi 

Dosare Juridice - Mediu

Importatorii de produse livrate in ambalaje reutilizabile care sunt returnate furnizorilor externi au neclaritati privind obligatiile de mediu ce le revin, in conditiile in care aceste ambalaje nu raman pe teritoriul national si nu ar trebui sa se supuna contributiei la Fondul pentru Mediu aplicabile celorlalte deseuri de ambalaje. Situatia este aceeasi si in cazul achizitiilor intra-comunitare.

Ambalajele reutilizabile returnate furnizorilor externi nu raman pe piata romaneasca si nu ar trebui sa faca obiectul contributiei. Cum ar trebui sa procedeze importatorii aflati in aceasta situatie?

Totodata, potrivit reglementarilor contabile, un activ reprezinta o sursa controlata de catre entitate ca rezultat al unor evenimente trecute de la care se asteapta sa genereze beneficii economice viitoare pentru entitate.

Un articol semnat de Daniela Neagoe, Senior Consultant Deloitte Romania

Persoanele juridice care introduc pe piata nationala produse ambalate si ambalaje de desfacere datoreaza contributia la Fondul de mediu de 2 lei/kg pentru deseurile de ambalaje aferente.Potrivit metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate Fondului de Mediu (Ordinul ministrului Mediului 578/2016), in cazul in care ambalajele reutilizabile sunt returnate furnizorilor externi si nu au valoarea evidentiata distinct in documentele de transport, ar trebui sa fie inregistrate in evidentele contabile prin atribuirea unei valori de garantie, stabilita la o valoare justa.Exista situatii in care dreptul de proprietate nu este transferat in momentul achizitiei, ambalajele ramanand in proprietatea furnizorilor externi, iar intre furnizorii externi si importatori nu sunt prevazute garantii. De asemenea furnizorii nu evidentiaza distinct in facturi sau alte documente valoarea acestor ambalaje.In aceste conditii ambalajele reutilizabile care circula de la furnizor la client in sistem de restituire reprezinta un caz aparte din punct de vedere contabil. Ambalajele reutilizabile sunt livrate de catre furnizori clientilor cu titlu provizoriu, in vederea asigurarii transportului si stocajului marfurilor. Prin urmare, furnizorul pastreaza dreptul de proprietate asupra acestora, urmand ca ele sa ii fie restituite dupa o anumita perioada.In concluzie, pentru a respecta prevederile legislatiei Fondului pentru Mediu referitoare la inregistrarea in evidentele contabile, ambalajele reutilizabile returnate furnizorilor externi reprezinta bunuri care nu pot fi integrate in activele si datoriile entitatii si se inregistreaza in contabilitate in conturi in afara bilantului, denumite si conturi de ordine si evidenta.Aceasta inregistrare in evidentele contabile este foarte importanta, avand in vedere ca in lipsa ei, ambalajele respective nu vor considerate reutilizabile ceea ce va duce la calculul contributiei de 2 lei/kg la fiecare import sau achizitie intra-comunitara.