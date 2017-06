Moment de cotitura in fiscalitate: Romania impune noi reguli de impozitare mai stricta pentru companii

Dosare Juridice - Fiscalitate​

Romania a participat la semnarea Conventiei multilaterale de modificare a tratatelor de evitare a dublei impuneri, alaturi de alte 75 de tari, pe 7 iunie, la Paris. Astfel, tara noastra si-a exprimat intentia de a modifica cele 91 de tratate de evitare a dublei impuneri si de prevenire a evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital incheiate de-a lungul timpului cu alte state.

Conventia Multilaterala (Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion Profit Shifting - BEPS) va duce la implementarea rapida a modificarilor pentru 1.100 de tratate fiscale la nivel global.

Planul BEPS (Erodarea bazei de impozitare si transferul profiturilor) a fost initiat de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE). Tot la inceputul lunii iunie Romania a aderat la BEPS ca stat membru asociat. Totusi, inca din 2015, desi nu era membru OCDE, Romania a participat activ la lucrarile grupului pentru planul BEPS.

In concluzie, substanta oricarei tranzactii devine esentiala pentru a mai putea aplica prevederile oricarui tratat de evitare a dublei impuneri.

Principalele modificari aduse tratatelor de evitare a dublei impuneri vizeaza:

Calificarea unitara a tranzactiilor si entitatilor (hibride) care pana acum beneficiau de tratamente fiscale diferite in cele doua state semnatare, conducand astfel la o dubla neimpozitare a veniturilor;

Noi reguli de creare a sediilor permanente si drept urmare, obligatii de impozitare in cazul distribuitorilor comisionari, detinatorilor de depozite pentru livrarea marfurilor (de exemplu, entitati care activeaza in domeniul comertului electronic), etc.

Imbunatatirea procedurii amiabile intre Romania si celelalte state cu care sunt incheiate conventii de evitare a dublei impuneri, pentru a se putea rezolva eventualele situatii de dubla impozitare ce ar decurge ca urmare a prevederilor mai stricte introduse prin Conventia Multilaterala.

Merita precizat ca Romania este una dintre putinele tari UE care au optat deja sa adopte unele dintre noile reguli. De exemplu, Romania se afla printre cele opt state membre care au decis sa aplice modificarile propuse pentru structurile de distribuitori comisionari. Decizia arata un interes sporit al autoritatilor romane de a impozita profiturile companiilor straine generate de vanzari pe teritoriul sau.

Din acest motiv, in general, un tratat de evitare a dublei impuneri va fi modificat prin intermediul instrumentului doar daca ambele parti semnatare au notificat aceleasi optiuni de implementare sau nu au notificat rezerve specifice pentru anumite articole. Ministerul de Finante a transmis deja o lista a acestor potentiale rezerve pe care intentioneaza sa le adopte, precum si cu optiunile de modificare la care Romania va adera.

Cand va incepe implementarea masurilor

In ceea ce priveste intrarea in vigoare a acestui instrument, mecanismul este unul complex care presupune o ratificare initiala de catre oricare cinci state care au aderat la el. Totusi, el va produce efecte intr-o anumita tara doar dupa ce este ratificat atat in conformitate cu sistemul legislativ national, cat si de statul partener, simultan sau anterior.

"Semnarea Conventiei Multilaterale marcheaza un moment de cotitura important in istoria legislatiei fiscale internationale", a declarat secretarul-general al OCDE, Angel Gurria. Asadar, contribuabilii romani trebuie sa fie pregatiti pentru noile reguli de impozitare, dar si sa urmareasca mai strict modalitatea de impozitare a profiturilor companiilor, in functie de locul in care isi desfasoare activitatile economice.



Un articol semnat de Ana Petrescu, Senior Manager Taxe Deloitte Romania si Andreea Geacu, Manager Taxe Deloitte Romania

Principalul scop al acestei Conventii este amendarea tratatelor fiscale astfel incat sa nu mai apare situatii de dubla neimpozitare pe care contribuabilii sa le foloseasca in scopul evitarii taxelor in fiecare dintre statele implicate.Conventiile de evitare a dublei impuneri vor fi modificate in scurt timp. Astfel, in preambulul tuturor acestor tratate urmeaza sa fie introdusa intentia Romaniei de a dezvolta relatiile economice cu celelalte tari, precum si de a coopera in materie fiscala.Totodata va fi introdusa si o prevedere similara cu prevederea anti-abuz deja existenta in legislatia noastra. Efectul normei anti-abuz va fi ca nu se va mai aplica tratamentul fiscal mai favorabil prevazut, de regula, de un tratat, daca se constata ca scopul principal sau unul din scopurile principale ale unei tranzactii este sa profite de beneficiile fiscale respective.Astfel, ar urma sa fie eliminate situatiile de dubla neimpozitare a veniturilor care puteau aparea in practica din cauza unor scapari in legislatia nationala a unei tari si de folosire a tratatelor de evitare a dublei impuneri.Trebuie spus ca la nivelul OCDE a fost creat un model al Conventiei Multilaterale, insa fiecare tara, inclusiv Romania, are dreptul sa isi exprime anumite rezerve cu privire la aplicabilitatea unora dintre articole.Prin urmare, pentru aplicarea tratatelor, trebuie sa fie analizat atat momentul ratificarii de catre fiecare dintre cele doua state semnatare, cat si optiunile / rezervele exprimate de acestea. In acest sens, OECD va pune la punct un mecanism care sa usureze procesul, insa pana atunci, cei care vor sa fie pregatiti pentru schimbarile care vor urma isi pot face aceasta analiza individual, pentru fiecare tratat in parte.