Preturi de transfer: O noua sursa de informatii pentru demararea controalelor fiscale

Dosare Juridice - Controale fiscale

pentru depunerea cu intarziere a raportului sau transmiterea de informatii incorecte sau incomplete, entitatea raportoare este sanctionata cu amenda de la 30.000 lei la 50.000 lei;

pentru nedepunerea raportului, entitatea raportoare este sanctionata cu amenda de la 70.000 lei la 100.000 lei.

Estimez ca noile obligatii impuse de catre autoritati vor avea un impact nesemnificativ pentru grupurile de companii din Romania intrucat masura vizeaza societatile mama/societatile mama surogat, nu si filialele acestora care formeaza marea majoritate a intreprinderilor straine de la noi.In schimb, ANAF va avea o imagine mult mai detaliata a grupurilor multinationale si a tranzactiilor din interiorul acestora datorita informatiilor pe care le vor primi automat de la autoritatile fiscale din alte state.Informatiile vor putea fi folosite de fisc pentru analiza preturilor de transfer si verificarea fiscala a societatilor afiliate grupurilor multinationale.Obligatiile de raportare le revin societatilor mama ale grupurilor cu venituri de peste 750 milioane euro. In acest conditii, raportarea va fi obligatorie pentru un numar restrans de grupuri de companii din Romania.Prin schimbul de informatii, i.e., a "raportului tara cu tara" depus de catre societatea mama, ANAF va avea insa acces mult mai rapid la detalii privind activitatea grupurilor multinationale in Romania. Aceste rapoarte vor reprezenta o sursa pentru deschiderea de controale fiscale pe zona de preturi de transfer. De exemplu, daca un grup de companii are societatea mama in Olanda si o filiala in Romania, ANAF va primi de la fiscul olandez rapoartele depuse acolo de societatea mama.Rapoartele vor include informatii fiscale agregate despre suma veniturilor, profit/pierderi, capitalul declarat, profitul nedistribuit, numarul de salariati si imobilizarile corporale, altele decat numerar sau echivalent de numerar.Raportul pentru fiecare tara in parte trebuie sa fie depus in termen de 12 luni de la ultima zi a anului fiscal de raportare a grupului de intreprinderi multinationale. In acelasi timp, entitatile constitutive care nu sunt societati-mama finale au obligatia sa notifice ANAF in legatura cu identitatea si rezidenta fiscala a entitatii raportoare pana in ultima zi din anul fiscal de raportare.In cazul in care entitatile raportoare pentru fiecare tara in parte nu indeplinesc obligatiile de raportare sau furnizeaza informatii incomplete sau incorecte, acestea sunt pasibile unei amenzi, dupa cum urmeaza:Schimbul de informatii intre autoritatile fiscale are loc in termen de 15 luni de la ultima zi a anului fiscal al grupului. Prin exceptie, pentru anul fiscal incepand cu 1 ianuarie 2016 sau ulterior acestei date raportul trebuie depus in termen de 18 luni de la ultima zi a anului fiscal respectiv.Un articol semnat de Ciprian Gavriliu, Director Deloitte Romania