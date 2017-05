Scutirea de acciza pentru carburantii "masinilor verzi", stimulent momentan nefunctional: Proprietarii platesc carburantii cu accize, desi sunt scutiti de lege

Dosare Juridice - Taxe

Achizitia de autovehicule "verzi" este incurajata prin diverse stimulente fiscale si politici guvernamentale. Alaturi de Programul Rabla Plus care acorda o prima de 10 mii euro pentru masinile electrice si hibride, Codul fiscal prevede o reducere substantiala de 50% a impozitului local datorat primariilor pentru autovehiculele hibride si scutirea de impozit pentru cele actionate electric.O alta facilitate prevazuta de Codul fiscal (la articolul 399 lit c) este scutirea de la plata accizelor pentru produsele energetice (benzine, motorine) folosite pentru productia de energie electrica.Cu alte cuvinte, atata timp cat carburantii sunt folositi pentru a genera energie electrica necesara functionarii motorului electric al masinilor hibride, aceste cantitati ar trebui sa fie scutite de la plata accizelor. De exemplu, in cazul masinilor cu transmisii hibride unde doar motoarele electrice sunt conectate la rotile automobilului, motorul cu ardere interna actioneaza un generator electric care alimenteaza motoarele electrice prin intermediul conectorilor electrici, iar curentul produs alimenteaza motoarele electrice care actioneaza rotile.Avand in vedere ca valoarea accizelor este in medie 2 lei pe litrul de benzina sau motorina, posesorii de autovehicule hibride ar putea plati, daca s-ar aplica scutirea, un pret redus de 2,7-3 lei pe litru, respectiv cu circa 40% mai mic decat in prezent.Insa legislatia si practica actuala nu sunt inca pregatite sa ofere aceasta scutire. Nici normele de aplicare ale Codului fiscal, nici procedurile de administrare nu contin prevederi in acest sens, cum ar fi un mecanism de restituire a accizelor, asa cum exista pentru transportatori, de exemplu.Autoritatile au fost preocupate in ultimii ani de politici care vizeaza protectia mediului, autovehiculele fiind una dintre principalele arii de interes, fie ca vorbim de programele Rabla, timbrul de mediu (taxa auto) etc. Evolutiile din piata auto arata ca aceste instrumente au inceput sa isi faca efectul. De exemplu, in primele patru luni din acest an, numarul masinilor electrice si hibride cumparate aproape s-a dublat comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.Prin urmare, este posibil ca interesul sa creasca pe masura ce stimulentele sunt mai mari, de exemplu daca aceasta scutire de accize ar deveni functionala. Ea ar putea actiona coerent cu Programul Rabla si polticile similare din domeniu, insa ar trebui detaliata si prevazuta intr-un act normativ.Un articol semnat de Mihai Petre, Senior Manager Deloitte Romania