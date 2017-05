Impactul legislatiei de concurenta asupra afacerii: De ce este necesar un program de conformare?

Dosare Juridice - Dreptul concurentei

Statisticile recent publicate de Consiliul Concurentei cu privire la activitatea sa in anul 2016 arata, inca o data, ca mediul de afaceri trebuie sa gestioneze atent riscurile pe care le poate genera incalcarea legislatiei din domeniu.





Deschiderea unui numar semnificativ de investigatii noi in fiecare an, aplicarea unor amenzi substantiale raportate la cifra de afaceri a intreprinderii, dar, mai ales, faptul ca aceste decizii ale Consiliului Concurentei sunt confirmate de instantele de judecata demonstreaza ca autoritatea de concurenta a dobandit un inalt grad de cunostinte si experienta in investigarea cazurilor. Importanta conformarii cu regulile de concurenta a fost recunoscuta si prin Strategia Nationala Anticoruptie adoptata de Guvernul Romaniei pentru anii 2016-2020, in cadrul careia conformarea cu legislatia concurentei este asumata ca un obiectiv esential.





Consiliul Concurentei poate aplica amenzi de pana la 10% din cifra de afaceri totala aferenta anului anterior sanctionarii in cazul in care constata savarsirea de practici anticoncurentiale de catre societate. O evolutie a amenzilor aplicate in ultimii patru ani de catre autoritatea de concurenta se poate observa in graficul de mai jos.









Chiar daca aplicarea unei amenzi este de departe cel mai mare risc la care se expune o societate comerciala implicata in practici anticoncurentiale, exista o serie de alte consecinte deloc de neglijat pe care societatea supusa unei investigatii le poate suporta:





O prima consecinta practica o reprezinta blocarea unei parti de multe ori semnificative din activitatea de zi cu zi a intreprinderii investigate. Derularea investigatiilor de catre Consiliul Concurentei si actiunile ulterioare in instanta pot tine ani de zile pana la finalizare. Astfel, prin alocarea unor resurse interne ca interlocutori in relatia cu Consiliul Concurentei cresc costurile pentru societate. In mod firesc, managementului societatii trebuie sa se axeze pe activitati generatoare de profit, insa in contextul unei investigatii, este absolut necesar ca persoane avand o senioritate ridicata in cadrul firmei sa dedice suficient de mult timp pentru lamurirea problemelor ridicate de investigatia autoritatii, avand in vedere caracterul complex, economic, si nu doar juridic, al problemelor de concurenta.

Un alt risc extrem de important este riscul reputational - investigatiile din partea Consiliului Concurentei si constatarile inspectorilor de concurenta odata facute publice aduc atingere imaginii societatii. Nu de putine ori intalnim in practica situatii in care intreprinderile vor sa contracteze sau sa fie asociate exclusiv cu alte intreprinderi care respecta regulile de concurenta si sunt in general preocupate de acest aspect, ca facand parte din etica de business.

Aplicarea unei sanctiuni penale reprezinta, de asemenea, un risc pentru persoana fizica care exercita o functie de conducere si care a participat cu intentie la conceperea sau organizarea practicilor anticoncurentiale sanctionate de autoritatea de concurenta. Persoana fizica risca o pedeapsa cu inchisoarea intre 6 luni si 5 ani sau amenda si interzicerea exercitarii unor drepturi.

O consecinta deloc de ignorat si care poate sa adauge destul de mult la povara pecuniara adusa de amenda o reprezinta acordarea de daune civile acelor persoane prejudiciate de o practica anticoncurentiala. Astfel, orice tert prejudiciat se poate indrepta impotriva societatii in vederea recuperarii prejudiciului suferit.





Cel putin pentru motivele de mai sus, conformarea cu dreptul concurentei ar trebui sa fie unul dintre cele mai importante aspecte pentru managementul unei societati, in special atunci cand se decide strategia pe termen lung.





In practica, am remarcat o crestere a atentiei pe care societatile din Romania o acorda educarii propriilor salariati in acest domeniu. Constatam, totodata, ca are loc o constientizare a faptului ca o problema de concurenta poate sa apara atat ca urmare a comportamentului persoanelor din top management, cat mai ales a celor din middle management. De aceea este esential ca nivelul de cunoastere a prevederilor dreptului concurentei sa creasca, astfel incat acestea sa fie respectate in intreaga firma. Modalitatea ideala prin care se creste gradul de cunoastere si constientizare a riscurilor la care angajatii societatii pot expune societatea, in activitatea lor de zi cu zi, se poate realiza prin implementarea unui program de conformare cu prevederile dreptului concurentei.





Un astfel de program trebuie sa devina o cultura la nivelul societatii, nu se poate rezuma la o simpla politica interna sau la organizarea unui training. Prin urmare, este nevoie de un angajament al managementului societatii pe baza caruia sa fie dezvoltat un program personalizat care sa ia in considerare industria, marimea companiei, tipul de relatii comerciale, afilierea la un grup si interactiunea cu concurentii. Nu in ultimul rand, trebuie mentionat faptul ca potrivit legislatiei in vigoare, existenta si efectiva implementare a unui program de conformare poate fi retinuta drept o circumstanta atenuanta in cadrul investigatiei si poate reduce nivelul de baza al amenzii aplicate cu pana la 10%.

Un articol semnat de Andrea Grigoras, avocat, Managing Associate in departamentul de dreptul concurentei al Reff & Asociatii