Impozitul specific - HoReCa in lumina reflectoarelor

Un articol semnat de Camelia Malahov, Director Deloitte Romania







In principal, este vorba de societatile care sunt obligate sa aplice impozitarea mixta pentru ca desfasoara si alte tipuri activitati, pe langa activitatile HoReCa. Astfel, aceste societati trebuie sa calculeze atat impozitul specific, cat si impozitul pe profit. Aparent simpla in teorie, formula este greu de pus in practica, mai ales atunci cand este utilizat acelasi spatiu pentru toate activitatile.Pe de o parte, spatiul este un element cheie in formula de calcul a impozitului specific, iar pe de alta, cheltuielile comune spatiului sunt determinante la calculul impozitului pe profit. Prin urmare, dilema acestor societati este cum ar trebui sa aloce cheltuielile pentru fiecare tip de activitate. In functie de alocare, cheltuielile sunt deductibile si influenteaza rezultatul final: cuantumul impozitului pe profit datorat.De exemplu, exista numeroase cafenele si baruri care comercializeaza atat bauturi, cat si produse precum cani, carti, CD-uri etc. Practic, aceste societati trebuie sa tina evidente separate si sa imparta cheltuielile pentru fiecare dintre cele doua activitati.Legea 170/2016 privind impozitul specific prevede ca societatile care aplica impozitarea mixta conduc evidenta contabila separat pe activitati, iar pentru stabilirea cheltuielilor comune luate in calcul la determinarea rezultatului fiscal utilizeaza "o metoda rationala de alocare, potrivit reglementarilor contabile aplicabile sau prin repartizarea proportional cu ponderea veniturilor obtinute din activitatile vizate in veniturile totale realizate de contribuabil". Normele, aprobate prin Ordinul 264/464/2017, nu detaliaza si nici nu ofera exemple privind modul in care se aplica metoda rationala de alocare.Totodata, dificultati de incadrare au si societatile care datoreaza doar impozitului specific in cazul in care desfasoara mai multe activitati. Conform legii 170/2016 activitatile HoReCa sunt impartite in trei grupe, fiecare cu alta formula de calcul al impozitului.de calcul se refera la codurile CAEN 5510 - "Hoteluri si alte facilitati de cazare similare"; 5520 - "Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata"; 5530 - "Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere"; 5590 - "Alte servicii de cazare".vizeaza codurile 5610 - "Restaurante", 5621 - "Activitati de alimentatie pentru evenimente", 5629 - "Alte servicii de alimentatie n.c.a.",codul 5630 - "Baruri si alte activitati de servire a bauturilor".Cele trei formule contin mai multe variabile, precum coeficientul de sezonalitate, rangul localitatii, suprafata alocata activitatii, coeficientul de ajustare, etc.In cazul in care o societate are activitati aferente unor coduri CAEN pentru care se aplica formule de calcul diferite, aceasta determina impozitul specific total prin insumarea impozitului specific aferent fiecarei activitati. Daca activitatile se desfasoara in unitati (spatii) distincte, aplicarea formulei este simpla.In schimb, daca in acelasi spatiu functioneaza si un restaurant si un bar, de exemplu, ar putea rezulta ca se aplica formula pentru fiecare si se insumeaza rezultatele obtinute. Acest fapt ar conduce, practic, la o dublare a impozitului. Prin urmare, ar trebui ca spatiul sa fie impartit pentru fiecare activitate.Insa nici acest lucru nu este simplu de aplicat deoarece depinde de autorizatiile pe care le detine societatea. Legea 170/2016 si normele fac trimitere la autorizatia de functionare pentru o anumita activitate. Prin urmare, nu explica cum se stabileste suprafata aferenta unei activitati in cazul care aceasta nu este prevazuta in autorizatie.In concluzie, principalele dificultati in aplicarea impozitului specific sunt cauzate de: factorii care trebuie luati in considerare atunci cand se utilizeaza formula de calcul a impozitului, tipurile de documente care ar trebui utilizate (avand in vedere ca impozitul este calculat pe baza suprafetei alocate activitatii si prin urmare autorizatiile obtinute sunt relevante) si modul de alocare a veniturilor si cheltuielile care sunt aferente atat activitatilor de tip HoReCa, cat si activitatilor supuse impozitului pe profit.