O noua facilitate in domeniul vamal care simplifica activitatea si scade costurile societatilor: Cine si in ce conditii o poate folosi

Societatile certificate AEO (Operator Economic Autorizat) au posibilitatea, incepand cu 16 martie, sa declare marfurile centralizat, respectiv la un singur birou vamal, chiar daca fizic le prezinta la un birou vamal diferit din tara. Procedura va duce la optimizarea costurilor si la un mai bun control al vamuirii acestora.





Procedura le permite operatorilor economici care detin certificarea AEO sa depuna declaratia vamala (de import sau de export) la un singur birou vamal, respectiv cel responsabil de aria unde acestia sunt stabiliti, chiar daca marfurile urmeaza sa fie prezentate fizic la alte birouri vamale din tara.





Avantajele procedurii simplificate





Costurile pentru operatorii AEO se vor reduce pentru ca nu mai sunt obligati sa deschida o operatiune de tranzit intre biroul de intrare in tara, de exemplu Timisoara, si biroul de destinatie a marfurilor, de exemplu Brasov. Astfel de operatiuni atrag costuri suplimentare cu procesarea declaratiei si cu garantiile necesare pe parcursul tranzitului.





Un alt avantaj pentru operatori care decurge din aceasta facilitate este ca timpii de stationare a transportatorilor se vor injumatati. Pana acum, transportul astepta de doua ori: o data la intrarea in tara pentru deschiderea tranzitului, apoi la destinatie pentru inchiderea tranzitului si pentru vamuirea marfurilor.





Din acest motiv, activitatea transportatorilor va fi mai eficienta. Orele de asteptare economisite le vor aduce un plus de trafic.





De asemenea, controlul operatiunilor vamale va fi mult mai bun. Atata timp cat vamuirea se efectueaza la un singur birou vamal, consistenta clasificarii tarifare va fi mai simplu de verificat si setul de documente necesar se va standardiza.





Conditii pentru utilizarea procedurii





Procedura este disponibila doar pentru operatorii AEO. Astfel, destinatarul sau exportatorul si declarantul/reprezentantul vamal (comisionar vamal) trebuie sa detina statutul AEO.





Statul de operator economic autorizat (AEO) se obtine la cerere de catre operatorii economici stabiliti pe teritoriul Uniunii Europene care indeplinesc anumite criterii de siguranta si securitate. Durata de obtinere a certificatului este intre 6 -12 luni.



Un articol de Mihai Petre, Senior Manager, Deloitte Romania

Procedura se aplica tuturor regimurilor vamale, cu exceptia tranzitului. Totodata, anumite categorii de marfuri nu pot face obiectul procedurii de vamuire centralizata la nivel national, respectiv produsele accizabile care intra sub incidenta regimului de antrepozitare si a regulilor privind deplasarea/primirea in regim suspensiv de accize, precum si produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni.Comisia Europeana a decis sa acorde acest statut, prevazut de Codul Vamal Unional, pentru a simplifica procedurile vamale. Vamuirea centralizata se adauga altor facilitati implementate si in Romania in ultima vreme cu scopul de a incuraja certificarea societatilor, cum este amanarea platii TVA in vama pentru operatorii AEO.Vamuirea centralizata la nivel national este prevazuta de Ordinul ANAF nr. 866/2017 pentru completarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului roman de procesare automata a declaratiei vamale la import si Ordinul nr. 867/2017 pentru completarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului de control al exportului.