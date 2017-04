Noi reglementari pentru regenerabile: Care sunt modificarile cu cel mai mare impact pentru producatori

Dosare Juridice - Energie

contractele bilaterale de vanzare de certificate verzi care se vor incheia dupa 31 martie 2017 pot avea o durata maxima de valabilitate pana la 31 august 2017;

contractele bilaterale de vanzare de certificate verzi care au fost incheiate inainte de 31 martie 2017 vor produce efecte juridice pana la data expirarii lor;

incepand cu 31 martie 2017, partile contractante nu mai pot incheia acte aditionale de prelungire a valabilitatii contractelor existente sau pentru majorarea numarului de certificate verzi tranzactionate prin acestea. Nerespectarea acestei interdictii se sanctioneaza cu amenda intre 1-5% pentru din cifra de afaceri realizata in anul financiar anterior de catre operatorii economici; si intre 10.000 si 1.000.000 lei in cazul persoanelor juridice nou infiintate care nu au inregistrat o cifra de afaceri in anul anterior sanctionarii.

Hidro si eolian: 1 ianuarie 2018 - 31 decembrie 2025, in loc de 1 ianuarie 2018 - 30 decembrie 2020, in transe lunare egale;

Fotovoltaice: 1 ianuarie 2025 - 31 decembrie 2030, in loc de 1 ianuarie 2018 - 30 decembrie 2020, in transe lunare egale.

Furnizorul va factura consumatorului final certificatele verzi la o valoare egala cu pretul mediu ponderat al tranzactiilor din piata centralizata anonima spot, iar, ulterior, in momentul regularizarii, la pretul mediu ponderat al certificatelor verzi utilizate de furnizor pentru indeplinirea cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi pentru anul anterior, care nu poate fi mai mare decat pretul mediu ponderat al tranzactiilor din piata centralizata anonima spot in anul anterior;

Valoarea maxima de tranzactionare a pretului per certificat verde s-a diminuat de la 55 euro la 35 Euro/certificat;

Efortul financiar reflectat in factura consumatorului nu va putea depasi 11,1 Euro/MWh.

Anca Melinte, avocat Reff & Asociatii

Ilinca Iliescu, avocat Reff & Asociatii

Forma publicata in Monitorul Oficial a ordonantei de urgenta include unele amendamente fata de varianta pusa in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Energiei pe 16 februarie 2017. In cele ce urmeaza vom analiza principalele noutati.Ordonanta de urgenta introduce un nou mecanism de calcul al numarului total de certificate verzi care trebuie achizitionate de furnizorii de energie electrica. Pentru a asigura cererea pentru intregul numar de certificate verzi emise producatorilor de energie electrica din surse regenerabile, legiuitorul calculeaza cantitatea statica anuala de certificate verzi.Aceasta cantitate statica reprezinta media anuala a certificatelor verzilor disponibile (i.e. atat certificate care vor fi emise pana in 2031, cat si certificate amanate la tranzactionare incepand cu 2013 si care vor fi reinserate progresiv). Cantitatea statica este un numar fix, care va fi revizuit o data la doi ani, incepand cu 2018. Acesta este stabilit initial pentru perioada 2017-2018 la 14.910.140 certificate verzi.Prin raportare la acest numar, observam ca in anul 2016 au fost emise producatorilor de energie din surse regenerabile un numar total de 14.906.693, dar si ca in 2017 numarul de certificate verzi emise va fi mai mare (avand in vedere ca masurile de amanare la tranzactionare a certificatelor verzi inceteaza partial, astfel cum este detaliat mai jos).Astfel, rezulta ca producatorii se vor afla in continuare sub o anumita presiune in ceea ce priveste cererea de certificate verzi.Cota anuala obligatorie de achizitie de certificate verzi se stabileste tinand cont de cantitatea statica de certificate verzi si consumul final de energie electrica estimat pentru anul urmator, fara a depasi impactul mediu in factura de 11,1 euro/MWh. Prin Ordinul ANRE nr. 27/2017 privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achizitie de certificate verzi, pentru perioada 1 aprilie - 31 decembrie 2017, cota obligatorie aferenta a fost fixata la 0,358 certificate verzi MWh. Este o cota majorata fata de cea de 0,320 stabilita anterior de Ordinul ANRE nr. 119/2016, care ramane aplicabil pentru perioada 1 ianuarie 2017 - 31 martie 2017.Ordonanta de urgenta extinde durata de valabilitate a certificatelor verzi, de la 12 luni, pana la data de 31 martie 2032. Astfel este eliminat riscul nevalorificarii certificatelor verzi de catre producatori din cauza expirarii acestora.Masura vizeaza atat certificatele verzi emise incepand cu data de 1 aprilie 2017, cat si cele amanate la tranzactionare incepand cu 1 iulie 2013, care vor fi recuperate din 2018.Prin urmare, singurele certificate verzi care vor ramane cu o durata de valabilitate de 12 luni si pentru care exista riscul sa expire sunt cele aflate la tranzactionare pana la data de 1 aprilie 2017.Noul act normativ aduce modificari semnificative si in regimul de tranzactionare a certificatelor verzi, avand in vedere sesizarile asociatiilor de producatori cu privire la anumite practici de tranzactionare a certificatelor verzi. Reamintim ca, anterior, certificatele verzi puteau fi tranzactionate de catre producatori si furnizori fie pe piata centralizata a certificatelor verzi, fie pe piata contratelor bilaterale, amandoua administrate de catre OPCOM.Faceau exceptie de la aceasta regula micii producatori care, in anumite conditii, puteau incheia contracte bilaterale de vanzare/cumparare a certificatelor verzi negociate in mod direct cu furnizorii.Incepand cu data de 1 septembrie 2017, certificatele verzi vor putea fi tranzactionate fie pe pietele centralizate anonime de certificate verzi (de tip spot sau la termen) fie pe piata centralizata pentru energia electrica sustinuta prin schema de ajutor de stat, piata pe care energia electrica este vanduta in mod asociat cu certificatele verzi asociate cantitatii de energie electrica tranzactionate. Un regim distinct este reglementat in privinta micilor producatori.In timp ce formularea anonima de oferte de pietele de certificate verzi ar rezolva intr-o anumita masura problemele denuntate de asociatiile de producatori, asigurand criterii obiective de cuplare cerere oferta, modalitatea concreta in care aceste piete vor fi reglementate de ANRE ramane de vazut.In vederea implementarii noului cadru, ordonanta prevede urmatoarele reguli:Spre deosebire de reglementarea actuala, certificatele verzi vor fi inregistrate in contabilitatea producatorilor de abia in momentul tranzactionarii lor pe piete, si nu in momentul emiterii. Modificarea momentului in care sunt inregistrate va avea impact in mod direct si asupra modalitatii de plata a impozitului pe profit aferent acestora.Masura vizeaza exclusiv certificatele verzi emise dupa data intrarii in vigoare ordonantei de urgenta, cele emise anterior pastrand valoarea contabila din momentul emiterii.Potrivit noilor dispozitii, certificatele verzi nu pot fi tranzactionate decat o singura data intre producator si furnizor. Singura derogare are loc atunci cand producatorul se afla intr-un deficit cu privire la numarul de certificate verzi promis la vanzare unui furnizor. In acest caz, producatorul respectiv poate cumpara diferenta de certificate verzi de pe pietele centralizate.Ordonanta de urgenta continua seria masurilor de amanare de la tranzactionare a certificatelor verzi. In cazul producatorilor din surse fotovoltaice se amana tranzactionarea a doua certificate verzi pana la 31 decembrie 2024.Prin urmare, in perioada imediat urmatoare acestia vor fi indrituiti la 4 certificate verzi per MWh (spre deosebire de amanarea anterioara, in baza careia primeau doar 3 certificate verzi per MWh).Perioada de reinsertie a certificatelor verzi este modificata pentru toate categoriile de producatori, dupa cum urmeaza:Rezultatul prelungirii perioadei de amanare le da posibilitatea producatorilor carora le expira acreditarea/licenta inainte de 31.03.2031 sa obtina certificatele verzi amanate la tranzactionare inclusiv dupa expirarea duratei de valabilitate a deciziei de acreditare si sa tranzactioneze certificatele verzi primite pentru productia pe perioada celor 15 ani acoperiti de decizia de acreditare, chiar dupa expirarea acreditarii, pana la 31 martie 2032.Ordonanta de modificare introduce cateva prevederi in scopul protejarii consumatorilor (industriali si casnici), limitand impactul financiar al contributiei pentru certificatele verzi incluse in facturile emise acestora:Ordonanta de Urgenta la care face referire articolul este OUG nr. 24/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei regenerabile de energie si pentru modificarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial nr. 224 din 31 martie 2017. Inainte de adopta OUG 24/2017, Guvernul obtinuse acordul Comisiei Europene pentru modificarea schemei de sprijin prin Decizia nr. 8865 din data de 16.12.2016.Articol semnat de: