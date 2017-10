[P] VIDEO Antreprenor StartUp Nation. Ana Mihalache si Lucian Matu (BCR): StartUp Nation naste si lucreaza cu oameni care au foarte multa incredere in ei/ Daca ai o idee si vrei sa o transformi intr-un business, e foarte importat sa stii exact ce vrei sa faci

"Eu cred ca StartUp Nation naste si lucreaza cu (…) oameni care au foarte multa incredere in ei si care au ales sa treaca de la o idee la antreprenoriat, la fapta", arata Ana Mihalache, sef Departament Directia Social Banking BCR.Este insa foarte important pentru antreprenorii care vor sa isi transforme ideea intr-un business sa stie exact ce anume vor sa faca, sa dimensioneze necesarul investitiei si sa estimeze cat mai corect cat ii costa sa puna in practica acea idee."Ce ii putem spune noi acestui tanar care vine la BCR, ce putem sa facem pentru el? Putem sa il sustinem sa deschida un cont curent in care in primul an de activitate sa nu plateasca nimic, apoi, prin educatia de business pe care ne propunem sa o facem cu clientii StartUp, putem sa discutam impreuna cu el planul de afaceri pe care il are si sa ii oferim perspectiva bancii in ceea ce priveste afacerea si directia in care vrea sa investeasca", explica Lucian Matu, director Executiv, Directia Produse si Segmente Micro BCR.BCR vine in sprijinul antreprenorului cu o oferta detaliata si completa, astfel incat acesta sa stie foarte bine ce previziuni sa isi faca. Pe langa pachetul punctual, BCR a lansat recent un ghid StartUp Nation prin care sa explice care este informatia disponibila, informatie pe care antreprenorii vor putea s-o adapteze pe nevoia lor, arata cei doi coordonatori ai programului StartUp Nation in cadrul BCR.