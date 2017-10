VIDEO Antreprenor StartUp Nation / Fondatorul Scolii de Bijuterie Contemporana: Eu nu vin la serviciu, eu vin in propriul meu atelier, in care imi exprim ideile. Ceea ce misca industria asta sunt ideile, nicidecum cifrele

Material sustinut de BCR

"Antreprenoriatul este o consecinta a pasiunii pentru designul de bijuterie. Lucrurile nu au pornit cu ideea unui business, au pornit cu imperativul de a face neaparat si a invata lucruri despre tehnica bijuteriei clasice, despre designul de bijuterii contemporane", spune David, adaugand ca "eu nu vin la serviciu, eu vin in propriul meu atelier in care imi exprim ideile si imi continui proiectele".A aplicat pentru finantare prin StartUp Nation pentru ca vrea sa creeze un spatiu de lucru pentru creativii din Romania, in care sa le puna la dispozitie aparatura si know-how. Proiectul lui presupune oferirea de servicii prototipare si productie pentru designerii care au de produs serii limitate unicate sau piese care ies din dimensiunea bijuteriei si care se adreseaza altei piete.David lucreaza intr-o domeniu ce respira datorita creativitatii, iar "pura oportunitate de business in industria creativa este o limitare", pentru ca "ceea ce misca industria asta sunt ideile, nicidecum cifrele. Cifrele vin ca o consecinta".