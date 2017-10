VIDEO Antreprenor StartUp Nation / Fondatorul Geoma Prod Moreni: Inertia de pornire este dificila, ulterior te trage firma, dar trebuie sa iti dozezi efortul sa te tii dupa ea

Material sustinut de BCR

A aplicat pentru finantarea nerambursabila acordata prin programul StartUp Nation pentru a-si cumpara doua utilaje, o ghilotina si un fierestrau cu banda. In planul de afaceri depus arata ca firma sa va asigura 4 locuri de munca, insa si-ar dori sa depaseasca acest numar.Sa te ocupi de o afacere si sa o faci sa creasca nu este un lucru usor. Principala problema cu care se confrunta antreprenorii, in vizunea fondatorului Geoma Prod Moreni, este increderea in parteneri - "ai lucrari, dar nu stii daca poti sa te bagi, cateodata risti indiferent daca iti iei anumite masuri de siguranta".Sfatul lui pentru un tanar antreprenor este "sa aiba incredere. Momentul acela de inertie de pornire este dificil, ulterior te trage firma, dar trebuie sa iti dozezi efortul sa te tii dupa ea".