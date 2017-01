[P] Trei sfaturi pentru economisire

Fiecare dintre noi isi doreste altceva. Fie ca este o vacanta mult visata sau o noua bicicleta, masina sau poate casa. Sau poate avem nevoie de bani albi pentru zile negre, iar renovarea casei este necasara alaturi de economiile pentru viitorul copilului?Pentru ca planurile sa prinda contur, iar visurile sa devina realitate, avem nevoie de bani. O varianta simpla, la indemana si cu rezultat garantat este economisirea. Mai stii cand bunica ta zicea ca putin cu putin se face mult? Ei bine, daca economisesti lunar o suma de bani, oricat de mica ar fi, la finalul anului vei avea bani pentru a-ti indeplini macar un vis. Stim, nu e usor, vei intampina provocari, iti va fi greu sa rezisti tentatiei de a-ti cheltui toti banii acum, pe tot soiul de lucruri utile sau mai putin utile.Noi iti propunem trei pasi simpli, care te vor ajuta sa fii responsabil si sa economisesti mai usor.este sa stabilesti care este motivatia ta pentru a face acest lucru, pentru ca oamenii economisesc din diferite motive: nevoi individuale, urgente sau oportunitati viitoare. Important este sa stabilesti care este obiectivul sau actiunea pentru care ai nevoie de bani si sa stabilesti si care este suma de care ai nevoie.Odata ce ai stabilit suma de care ai nevoie,este sa iti stabilesti obiectivele prin care vei reusi sa strangi aceasta suma si perioada de timp de care ai nevoie. Daca vrei sa strangi bani pentru un curs sau o bicicleta, probabil ca iti vor fi suficiente cateva luni, insa pentru o masina sau o casa vei avea nevoie de un plan pe termen lung.Astfel ajungi la: realizarea unui plan scurt, mediu sau lung, in functie de ceea ce iti doresti. Cat ar trebui sa economisesti in mod regulat. De asemenea este important sa alegi produsul de economisire cel mai potrivit pentru tine. Atunci cand alegi trebuie sa tii cont de accesibilitate, siguranta, dobanda, usurinta in utilizare a produsului si beneficiile sale. Ai mai avea si varianta pusculitei, dar stim cu totii ca banii nu sunt siguri acolo, nu neaparat pentru ca ai putea ramane fara ei in cazul unui jaf, dar sansele sa cedezi tentatiei si sa cheltuiesti acesti bani sunt foarte mari.Tips&Tricks: "Fie ca vorbim despre educatia copiilor nostri, ori despre achizitionarea unei case sau despre planuirea vacantei, important este sa avem o baza de la care sa putem pleca. Nu e nevoie sa pornim cu o suma semnificativa, ci trebuie sa ne cream un comportament si sa fim consecventi. Sa incercam ca luna de luna, in bugetul personal pe care ni-l facem, sa alocam o portiune din veniturile noastre pentru a le pune deoparte", explicain cadrul BCR.Asa ca, stabileste-ti obiectivele, fa-ti un plan si tine minte: visurile tale prind usor contur, daca economisesti lunar pentru ele!Acest articol face parte din proiectul de educatie financiara sustinut de catre Banca Comerciala Romana.