[P] Cum intocmesti un buget personal?

Pentru inceput, trebuie sa iti calculezi venitul. Determina care este castigul tau lunar. Ia in considerare toate sumele de bani de care beneficiezi in fiecare luna, sub diverse forme: salariu, sporuri salariale, venituri realizate din activitati auxiliare, diverse beneficii primite de la serviciu sau de la stat, alocatii, chirii, dobanzi, bani de la parinti etc.. Apoi calculeaza si afla la cat se ridica suma castigurilor lunare.Urmatorul pas il reprezinta calcularea cheltuielilor lunare. Fa o lista cu toate cheltuielile “fixe” si “variabile”. Cheltuielile fixe pot fi urmatoarele: chirie, facturi, rate etc. Acestea sunt cele usor de identificat. Cheltuielile variabile sunt alimentele, imbracamintea, transportul dar si excursiile, distractia si reparatiile, etc. Nu uita sa iei in calcul si cheltuielile periodice si pune deoparte in fiecare luna o anumita suma care sa fie disponibila in momentul in care apar astfel de cheltuieli. Daca te vei gandi din timp la acestea, nu vei intampina dificultati atunci cand va trebui sa le platesti.Ultima etapa este reprezentata de analiza bugetului si urmarirea evolutiei situatiei financiare. Calculeaza diferenta dintre venituri si cheltuieli. Afla care este suma ramasa disponibila (daca totusi ramane o diferenta) dupa ce scazi totalul cheltuielilor lunare din totalul castigurilor lunare. Daca rezultatul este cu plus inseamna ca bugetul are un excedent, daca este cu minus atunci are un deficit. In cazul unui deficit, trebuie revazute primele doua etape. Fie incerci sa obtii un venit mai mare, fie reduci din cheltuieli.Astfel, daca urmezi acesti pasi simpli, poti monitoriza foarte usor cati bani ai, cat de mult cheltuiesti pe diferite aspect ale vietii, cati bani ai putea economisi, dar si cum sa utilizezi banii intr-un mod mai eficient.: In momentul in care stim exact cati bani facem intr-o luna si cati bani cheltuim, trebuie sa trecem mai departe, de la gandirea de pe o luna pe alta, si sa incepem sa hotaram ce vrem sa realizam in sase luni sau in doi ani. Cel mai important aspect in planificarea financiara este sa iti stabilesti o serie de obiective pe care sa le constientizezi si, in ordinea importantei, sa le si respecti. Motivatia pentru care facem acest lucru este variata. Toate aceste obiective, pe termen lung si pe termen scurt, se transforma, de obicei, intr-o nevoie financiara. De exemplu, o familie cu copii poate avea drept principal obiectiv educatia copiilor si cred ca disciplina financiara vine de la sine in momentul in care acel lucru este chiar cel mai important pentru familia respectiva, spune, in cadrul BCR si trainer in cadrul programului