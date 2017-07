Dmitri Medvedev: Helmut Kohl a inteles ca Europa are un loc si pentru Rusia

Dmitri Medvedev a fost invitat la ceremonie la solicitarea expresa a vaduvei fostului cancelar german.Medvedev a spus despre Helmut Kohl ca a stiut sa mearga pe cel mai bun drum, acela al unei Germanii reunificate, si a luptat pentru ca Europa sa nu mai fie divizata de transee si ideologii, sustinand pacea si unitatea. El a subliniat si faptul ca fostul cancelar german "a facut tot posibilul pentru ca relatia cu Rusia sa fie cea mai buna din istorie", fapt pe care poporul rus "il va aprecia"."Nu putem pune punct final acestui drum pe care el l-a inceput, trebuie sa continuam pe aceasta cale", a adaugat Medvedev, facand referire la viitorul relatiilor dintre UE si Rusia.Uniunea Europeana i-a adus, sambata, un omagiu inedit fostului cancelar german Helmut Kohl, cetatean de onoare al Europei, intr-o ceremonie organizata in hemiciclul Parlamentului European de la Strasbourg, inaintea funeraliilor care vor avea loc in Germania, relateaza AFP. Sicriul cu trupul neinsufletit al lui Helmut Kohl s-a aflat in hemiciclul Parlamentului European pe durata ceremoniei.20 de sefi de stat si de guvern si alte cateva sute de personalitati au participat la ceremonie. La eveniment au participat, printre altii, presedintele Parlamentului European - Antonio Tajani, presedintele Consiliului European - Donald Tusk, presedintele Comisiei Europene - Jean-Claude Juncker, cancelarul german Angela Merkel, presedintele francez Emmanuel Macron, premierul Britanic Theresa May, fostul presedinte al Comisiei Europene Jose Manuel Barroso, fostul presedinte american Bill Clinton si premierul rus Dmitri Medvedev.Fostul cancelar german, care a murit pe data de 16 iunie, la varsta de 87 de ani, este una dintre figurile istorice ale Europei ultimelor decenii. Helmut Kohl este parintele reunificarii germane si a avut o contributie majora la proiectul european.Cancelarul german cel mai longeviv in aceasta functie in perioada postbelica, intre 1982 si 1998, Kohl a fost motorul din spatele introducerii monedei euro, convingandu-i pe sceptici sa renunte la marca germana.Fostul cancelar va ramane in istorie pentru ca a reusti sa forteze mana liderilor sovietic si american Mihai Gorbaciov si George H. W. Bush, dar si a aliatilor europeni, pentru reunificarea Germaniei, in 1990, la mai putin de un an de al caderea Zidului Berlinului.