Rusia, aproape de a semna un contract de vanzare de sisteme antiaeriene de tip S-400 catre Turcia

"Moscova si Ankara sunt aproape de finalizarea negocierilor cu privire la detaliile tehnice ale contractului referitor la S-400", a declarat Sergei Tchemezov, CEO-ul Rostec.Ministrii Finantelor din cele doua tari discuta in prezent posibilitatea furnizarii catre Ankara a unui imprumut in vederea achizitionarii sistemor S-400.Sergei Tchemezov a refuzat insa sa ofere detalii suplimentare "atata timp cat contractul nu este semnat".AFP noteaza ca vanzarea de sisteme de aparare antiaeriene ruse de ultima generatie catre o tara membra NATO va simboliza o noua etapa in spectaculoasa reconciliere dintre Moscova si Ankara, care au traversat, timp de un an, o criza grava.