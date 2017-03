Vladimir Putin, dupa proteste anticoruptie de amploare marcate de arestari in masa: Protestatarii ar trebui sa respecte legea/ Sunt un oponent al coruptiei

Liderul de la Kremlin a mai afirmat ca si el este un sustinator al luptei anticoruptie. Mii de oameni au iesit in strada duminica in mai multe orase din Rusia , in ciuda interdictiilor impuse de autoritatile locale (care nu au autorizat manifestatiile) pentru a protesta impotriva coruptiei in urma unui apel lansat de Alexei Navalny, liderul opozitiei, anunta AFP. Protestele au fost cele mai mari din ultimii 5 ani, dupa valul precedent de manifestatii importante, din perioada 2011-2012. Politia rusa a anuntat ca numarul protestatarilor a fost de circa 7-8.000, insa este foarte probabil ca numarul real sa fie mult mai mare.Atat la Moscova, cate si in alte orase, politia a intervenit in forta, arestand sute de protestatari, folosind gaze lacrimogene si lovindu-i pe manifestanti. Cel putin 700 de protestatari au fost arestati, scrie AFP, citand un ONG specializat in monitorizarea protestelor. Printre cei retinuti de politie se afla si Alexei Navalny, liderul opozitiei ruse, care a fost ridicat de pe strada, in centrul Moscovei, si urcat intr-o duba a politiei. Un martor a relatat ca sute de protestatari au inconjurat duba politiei in care a fost urcat Navalny, incercand sa impiedice arestarea acestuia. Ei au incercat minute la rand sa deschida usile dubei, apoi au incercat sa impinga cateva masini pentru a bloca drumul dubei si a o impiedica sa plece. Departamentul de stat din SUA a condamnat arestarea a sute de protestatari , declarandu-se "tulburat" de retinerea liderului opozitiei, Alexei Navalny, catalogand aceste arestari drept "un afront la adresa valorilor democatice". "Cerem Guvernului Rusiei sa elibereze imediat toti protestatarii pasnici", afirma Mark Toner, purtator de cuvant al Departamentului de Stat, intr-un comunicat citat de Reuters.