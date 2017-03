Washingtonul condamna arestarea a sute de protestatari in Rusia si se declara "tulburat" de retinerea liderului opozitiei, Alexei Navalny: Un afront la adresa valorilor democatice

Mii de oameni au iesit in strada duminica in mai multe orase din Rusia, in ciuda faptului ca autoritatile locale nu au autorizat manifestatiile, pentru a protesta impotriva coruptiei in urma unui apel lansat de Alexei Navalny, liderul opozitiei. Protestele au fost cele mai mari din ultimii 5 ani.Politia rusa a anuntat ca numarul protestatarilor a fost de circa 7-8.000, insa este foarte probabil ca numarul real sa fie mult mai mare.Atat la Moscova, cat si in alte orase, politia a intervenit in forta, arestand sute de protestatari, folosind gaze lacrimogene si lovindu-i pe manifestanti.Cel putin 700 de protestatari au fost arestati, a scris AFP, citand un ONG specializat in monitorizarea protestelor. Politia rusa a anuntat ca 500 de manifestanti au fost arestati la Moscova si 130 la Sankt Petersburg.Printre cei retinuti de politie se afla si Alexei Navalny, liderul opozitiei ruse, care a fost ridicat de pe strada, in centrul Moscovei. Un martor a relatat ca sute de protestatari au inconjurat duba politiei in care a fost urcat Navalny, incercand sa impiedice arestarea acestuia. Ei au incercat minute la rand sa deschida usile dubei, apoi au incercat sa impinga cateva masini pentru a bloca drumul dubei si a o impiedica sa plece.Alexei Navalny a postat un mesaj pe Twitter, dupa ce a fost retinut de politisti: "Buna, totul este in regula cu mine. Sunt la sectia de politie si vorbim cu politistii despre filmul cu Medvedev. Continuati-va protetul pasnic, vremea e frumoasa."Navalny este activist anti-coruptie si un critic foarte vocal al Kremlinului. El intentioneaza sa candideze impotriva lui Vladimir Putin la alegerile prezidentiale din anul 2018.