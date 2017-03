Mesaj pe Twitter al liderului opozitiei ruse, Alexei Navalny, dupa ce a fost retinut: Totul este in regula cu mine. Vorbesc cu politistii despre filmul cu Medvedev

Fundatia anti-coruptie a lui Alexei Navaly a prezentat recent o investigatie de amploare in care spune "povestea imperiului corupt al sefului Guvernului Federatiei Ruse si al partidului Rusia Unita, Dmitri Medvedev", caruia i se mai spune cu ironie "Dimon".Potrivit investigatiei, prin intermediul unor "fundatii caritabile" marioneta, Medvedev detine proprietati imobiliare in intreaga tara, "controleaza bucati imense de pamant in districtele de elita, se bucura de yachturi si apartamente in vile pre-revolutionare si primeste profit de la companii agricole si viticole atat din Rusia cat si din strainantate".Alexei Navalny a fost ridicat de pe strada duminica, in centrul Moscovei, si urcat intr-o duba a politiei. Un martor a relatat ca sute de protestatari au inconjurat duba politiei in care a fost urcat Navalny, incercand sa impiedice arestarea acestuia. Ei au incercat minute la rand sa deschida usile dubei.Ulterior, zeci de protestatari au impins cateva masini incercand sa blocheze drumul dubei in care fusese urcat de politisti Alexei Navalny.Alexei Navalny este activist anti-coruptie si un critic foarte vocal al Kremlinului. Navalny intentioneaza sa candideze impotriva lui Vladimir Putin la alegerile prezidentiale din anul 2018.Mii de oameni au iesit in strada duminica in mai multe orase din Rusia, in ciuda interdictiilor impuse de autoritatile locale (care nu au autorizat manifestatiile) pentru a protesta impotriva coruptiei in urma unui apel lansat de Alexei Navalny.Protestele sunt cele mai mari din ultimii 5 ani. In unele orase, politia a intervenit pentru a inabusi protestele si a arestat zeci de manifestanti, iar la Moscova numarul celor retinuti este de ordinul sutelor, potrivit The Guardian.