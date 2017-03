VIDEO Proteste anti-coruptie de amploare in mai multe orase ale Rusiei. Alexei Navalny, liderul opozitiei, a fost retinut de politie

Alexei Navalny, liderul opozitiei ruse, a fost retinut de politisti cu putin timp in urma. El a fost ridicat de pe strada, in centrul Moscovei, si urcat intr-o duba a politiei, anunta Reuters. Un martor a relatat ca sute de protestatari au inconjurat duba politiei in care a fost urcat Navalny, incercand sa impiedice arestarea acestuia.Manifestantiile au inceput in mai multe orase din est, iar la Moscova protestul a inceput la ora 11:00 GMT (12:00, ora Romaniei). Politia moscovita a scos in strada efective importante inca dinaintea inceperii manifestatiei.Alexei Navalny este activist anti-coruptie si un critic foarte vocal al Kremlinului. Navalny intentioneaza sa candideze impotriva lui Vladimir Putin la alegerile prezidentiale din anul 2018.