Apel comun al unor diplomati est-europeni: Sase tari cer ajutorul Statelor Unite impotriva ingerintelor Rusiei

Apelul a fost lansat de ministrul de Externe al Ucrainei, precum si de ambasadorii la Washington ai Poloniei, Georgiei, Letoniei, Lituaniei si Estoniei, care au participat la audierile din cadrul subcomisiei pentru buget sin Senatul american pe tema activitatilor Rusiei in tarile lor."Pana cand Rusia nu va iesi din Ucraina, sanctiunile nu ar trebui relaxate, ba dimpotriva, e necesara o crestere a lor", a declarat ministrul de Externe de la Kiev, Pavlo Klimkin.Si diplomati ai altor tari au fost de acord, ei vorbind si despre eforturile lor si ale altor tari de a-si reduce dependenta de gazul rusesc. "Ne gandim cu adevarat la o diversificare", a declarat Piotr Wilczek, ambasadorul polonez la Washington.Lindsey Graham, senator republican si presedintele subcomisiei care supravegheaza activitatea Departamentului de stat si ajutoarele externe, a intervenit pe fondul ingrijorarilor ca presedintele Donald Trump ar putea ridica sanctiunile impuse Moscovei dupa anexarea Peninsulei Crimeea din Ucraina. Graham a subliniat ca sprijinul SUA va continua, deoarece este important si pentru securitatea Statelor Unite: "Cu cat sunteti voi mai in siguranta, cu atat suntem si noi", a subliniat Lindsey Graham.Donald Trump l-a laudat adesea pe Vladimir Putin si a vorbit, inca din campania electorala, despre o imbunatatire a relatiilor cu Rusia, in timp ce Lindsey Graham a fost unul dintre cei mai vocali critici ai acestor declaratii din Congresul american.