Fundatia lui Navalni, investigatie de amploare asupra imperiului lui Dmitri Medvedev: Nu ii spuneti "Dimon"

Potrivit investigatiei, prin intermediul unor "fundatii caritabile" marioneta, Medvedev detine proprietati imobiliare in intreaga tara, "controleaza bucati imense de pamant in districtele de elita, se bucura de yachturi si apartamente in vile pre-revolutionare si primeste profit de la companii agricole si viticole atat din Rusia cat si din strainantate", spun autorii.