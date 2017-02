NYTimes: Rusia a amplasat, pe ascuns, un nou sistem de rachete, incalcand unul dintre tratatele de la finalul Razboiului Rece, spun oficiali americani

Sistemul de rachete in discutie este acelasi despre care administratia Obama a spus in 2014 ca a fost testat, incalcand tratatul din 1987. Administratia Obama a incercat la acea data sa ii convinga pe rusi sa corecteze incalcarea tratatului cat timp racheta se afla in faza de test. Insa rusii au continuat cu dezvoltarea sistemului, ajungand la amplasarea unei unitati complet operationale de rachete.Oficialii americani sustin ca rusii au acum 2 batalioane de rachete interzise. Unul se afla in poligonul de teste de la Kapustin Yar, in sud-estul tarii. Celalalt a fost mutat in decembrie din poligonul de teste la o baza operationala din tara, potrivit unui oficial american de varf care nu a furnizat alte detalii cu privire la rachete si a vorbit, sub protectia anonimatului, despre cel mai recent raport al serviciilor secrete.Oficialii americani au numit racheta de croaziera SSC-X-8. Insa in rapoartele recente s-a renuntat la “X”, ceea ce indica faptul ca reprezentantii serviciilor de informatii considera ca rachetele sunt operationale si nu mai sunt in faza de dezvoltare.