Serghei Lavrov: Statele Unite au incercat sa il recruteze pe numarul doi al Ambasadei Rusiei la Washington

"In aprilie anul trecut, intr-o actiune fara precedent, s-a incercat recrutarea numarului doi din ambasada, ministrul consilier. Au mai incercat sa recruteze si un alt diplomat de-al nostru de rang inalt, caruia i-au plasat in masina 10.000 de dolari, atunci cand acesta nu era de fata, cu o oferta de cooperare", sustine seful diplomatiei ruse.Lavrov a afirmat ca in timpul mandatului lui Barack Obama, indeosebi pe parcursul celui de-al doilea, "s-a intensificat aceasta activitate ostila la adresa diplomatilor" rusi.Lavrov mai sustine ca serviciile secrete americane au incercat sa recruteze, cu alta ocazie, si un functionar al consulatului rus pe cand acesta cumpara medicamente pentru Evgheni Primakov, fost prim-ministru si sef al diplomatiei ruse, care avea nevoie de medicamente care se vindeau doar in SUA.Serghei Lavrov a dezmintit, in schimb, informatiile potrivit carora diplomati americani, printre care si ambasadorul SUA la Moscova, ar fi urmariti si supravegheati in Rusia.