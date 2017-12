Marile evenimente ale veacului XX - pe intelesul copiilor

​Recomandare de lectura

Nu cu multa vreme in urma, in secolul XX, oamenii traiau fara internet, fara smartphone si fara aplicatii pe mobil. Cu toate acestea, cei o suta de ani cuprinsi intre 1901 si 2000 au fost cei mai interesanti, cei mai plini de evenimente si cei mai bogati in descoperiri stiintifice si tehnologice din toata istoria noastra.

Deschide aceasta carte si porneste intr-o fascinanta calatorie in timp! Pagina dupa pagina, vei face cunostinta cu pionierii aviatiei, vei lua parte la descoperirea uimitoarelor picturi din pestera Lascaux, vei fi martor la izbucnirea celui de-al Doilea Razboi Mondial, vei gasi alaturi de oamenii de stiinta structura moleculei de ADN, vei trai emotia caderii Zidului Berlinului. 18 povesti palpitante despre inteligenta si curajul deschizatorilor de drumuri, in care vei descoperi marile evenimente ale secolului XX care ne-au schimbat viata pentru totdeauna.

Daniele Aristarco s-a nascut in Italia, la Napoli, in 1977. Inca din copilarie i-au placut povestile, iar dupa ce a invatat sa citeasca si sa scrie a inceput sa inventeze el insusi povesti, sa le astearna pe hartie si sa le ilustreze. Cu toate ca, de-a lungul timpului, a fost rand pe rand librar, actor, prezenta tor radio si profesor de literatura, nu a renuntat niciodata la pasiunea pentru scris, mai cu seama ca ii face mare placere sa strabata alaturi de cei mai tineri cititori drumul de la Istorie la istorisire.

Vezi si alte recomandari de lectura