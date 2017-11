Bonobo si ateul. Ce ne pot spune primatele despre etica si religie

​Recomandare de lectura

In Bonobo si ateul, Frans de Waal foloseste cunostintele dobandite in zeci de ani de cercetare a primatelor, si a speciei bonobo in particular, pentru a aprofunda cu ochiul fin al eseistului cultural, versat in istoria artei si in filozofie, probleme fundamentale ale naturii umane.

Care este izvorul moralitatii si ce transformari a suferit aceasta pe parcursul evolutiei? Putem fi buni si altruisti si in lipsa constrangerilor religiei? Este simtul moral apanajul omului, sau e prezent si la speciile de maimute cu care ne inrudim? Pentru a afla un raspuns la toate acestea si pentru a ne intelege mai bine conditia, autorul ne propune sa renuntam la perspectiva antropocentrista si sa privim nepartinitor la primatele atat de apropiate noua si la ce ne pot spune ele despre empatie, emotii, etica si religie.



„In incercarea de a prezenta cat mai limpede evolutia empatiei umane, De Waal imbina, cu mare finete, cercetarea biologica de cea mai inalta calitate cu observatii filozofice pline de indrazneala si originalitate.“ - Nature

„Frans de Waal reuseste o performanta rara astazi: nu se lasa antrenat nici in capcana ateismului extremist, nici in cea a religiei. Scrisul lui este liber de orice forma de dogmatism.“ - New York Times

„O carte stralucita, care demonteaza definitiv ideea ca moralitatea ar avea origini divine.“ - Independent

„Provocarea cea mare este sa mergem mai departe, dincolo de religie si, mai ales, dincolo de moralitatea privita de sus in jos. Cele mai cunoscute «legi morale» ale noastre nu sunt decat niste rezumate post factum a ceea ce noi consideram moral, fiind insa limitate ca sfera de actiune si pline de hibe. Originile moralitatii sunt mult mai umile si sunt usor de recunoscut in comportamentul altor animale. Descoperirile stiintifice din ultimele decenii contrazic perspectiva pesimista potrivit careia moralitatea e o spoiala subtire menita sa acopere rautatea innascuta a omului. Dimpotriva, e limpede ca daca trecutul nostru evolutiv nu ar fi decurs asa cum a decurs nu am fi ajuns niciodata atat de departe.“ - Frans de Waal

Frans de Waal s-a nascut in 1948 in Olanda. A obtinut titlul de doctor in zoologie si etologie la Universitatea din Utrecht. Incepand cu 1981, a trait si a lucrat in Statele Unite. A publicat sute de articole stiintifice despre comportamentul primatelor in reviste precum Nature, Science, Scientific American si altele. Cartile sale, traduse in cincisprezece limbi, abordeaza teme fundamentale precum moralitatea, cultura sau religia prin prisma comparatiei dintre oameni si primate.

In prezent este profesor la Departamentul de Psihologie al Emory University si conduce Centrul Living Links, din cadrul Centrului National Yerkes pentru Studierea Primatelor, din Atlanta. Este membru al U.S. National Academy of Sciences si al Royal Dutch Academy of Sciences. In 2007 a fost inclus de revista Time in Lista celor 100 cei mai influenti oameni ai momentului, iar in 2011 Discover l-a numit printre cei mai importanti 47 oameni de stiinta din toate timpurile.



