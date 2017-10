​Recomandare de lectura

Eliberarea companiilor nu este o strategie. Este o filosofie de afaceri pe care nenumarati lideri din intreaga lume o folosesc pentru a-si transforma organizatiile in mod radical.

Unii lideri cred ca un loc de munca bazat pe respect si libertate este un mediu de lucru mai natural decat unul bazat pe neincredere si control, asa ca au incercat sa-si organizeze companiile conform acestor credinte: au eliberat initiativa si potentialul angajatilor si, astfel, au dezlantuit performantele organizatiilor lor.

Freedom Inc. a castigat in Franta premiul pentru cel mai bun volum de business si a fost bestseller la categoria business/ management timp de sapte luni consecutiv. A inspirat sute de lideri care au lansat propriile initiative de eliberare a companiilor. Fenomenul a ajuns pe coperta unor publicatii importante, a fost prezentat la stirile unor televiziuni europene de top si a fost subiectul unui documentar TV de 90 de minute, care a batut toate recordurile de popularitate.

Majoritatea companiilor eliberate au fost de marime mica si mijlocie si unele dintre ele au crescut extraordinar de atunci.

In organizatiile in care liderii ofera medii de lucru bazate pe respect si libertate, angajatii isi folosesc initiativa personala pentru a transforma un vis comun intr-o realitate. In plus — sau in mod natural — organizatiile lor obtin, de obicei, performante mai bune decat competitia. Cu alte cuvinte, respectul si libertatea dau nastere distractiei si excelentei.

Cand lucrati cel mai bine? Cand vi se spune cum sa va faceti treaba sau atunci cand cunoasteti si acceptati motivul pentru care munciti? Știm cu totii raspunsul. Carney si Getz va ajuta sa implementati aceasta informatie pentru a va elibera compania, angajatii si viata. Aceasta carte tulburatoare contine leacul pentru boala care afecteaza nu doar majoritatea companiilor, ci majoritatea economiilor. - Jonathan Haidt, NYU Stern School of Business, autor al volumului The Righteous Mind

Volumul lui Brian M. Carney si Isaac Getz, Freedom Inc., este foarte important pentru mine. Ideea centrala a cartii — eliberarea angajatilor pentru a promova dezvoltarea organizatiei — este conceptul fundamental al sustenabilitatii corporative si singura cale sigura catre intinerirea unei companii. Cartea trebuie citita neaparat de toti managerii si proprietarii de companii care isi doresc cu adevarat sa ramana relevanti in nisipurile miscatoare ale timpului! - Vineet Nayar, fost CEO si fondator al HCL Technologies, Sampark Foundation, autor al volumului Employee First, Customer Second

Freedom Inc. este un manifest revolutionar in favoarea dinamismului neplanificat — punctul forte fundamental al tuturor companiilor de succes din istorie. - Forbes

Inainte sa punem controlul pe primul plan, ce ati zice sa ne bazam mai intai pe incredere? Cum ar arata o companie care ar crea un mediu de lucru in care inteligenta colectiva, increderea, complementaritatea si un scop revolutionar, care sa fie impartasit in masa, ar fi pilonii? Care ar fi profilul liderului unei astfel de companii? Dupa parerea mea, acesta este subiectul cartii pe care o tineti in mana. - Jean-Baptiste Dernoncourt, CEO Carrefour Romania

Brian M. Carney este membru al consiliului editorial al Wall Street Journal din Londra si editor la Wall Street Journal Europa. In 2009, a castigat prestigiosul Premiu Gerald Loeb Award for Commentary si, in 2003, Premiul Bastiat pentru jurnalism, care i-a fost acordat pentru articolele despre afaceri si economie. Dupa ce a obtinut o licenta in filosofie de la Yale, Carney a absolvit un program de master in filosofie de la Universitatea din Boston si a lucrat in programul Innovations in American Government la Universitatea Harvard, inainte de a se alatura WallStreet Journal, in 2000.

Isaac Getz doctor in psihologie si management, este profesor la Europe Business School din Paris si a fost profesor invitat la universitatile Cornell si Stanford si la University of Massachusetts. Isaac conduce si publica studii despre inovatie, leadership si transformarile corporative pentru excelenta si dezvoltare si, de asemenea, tine conferinte despre aceste subiecte. Cartile lui anterioare au fost publicate in cinci limbi straine si lucrarile lui au fost prezentate in Wall Street Journal, Financial Times, Le Figaro si alte publicatii si institutii media.

