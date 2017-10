Povesti orientale ca instrumente de psihoterapie

​Recomandare de lectura

Ce sa faci cand te macina grijile si nu poti dormi din pricina lor? Dar cand te incrancenezi intr o situatie pe care o consideri fara iesire? Cat e de util sa te compari cu altul? Iata unele dintre intrebarile la care istorisirile din aceasta carte va vor ajuta sa reflectati.

Ele aduc in scena regi si invatati, oameni simpli, tineri si batrani, animale, care ajung sa fie puse in incurcatura din cauza propriului comportament sau a unui mod unilateral de a vedea lucrurile. Tot ele ofera si solutia, sosita de cele mai multe ori paradoxal. Iar prin aceasta sunt vindecatoare, caci psihicul are nevoie uneori doar de o mica deschidere pentru a si gasi un nou fagas, benefic.

Povestile culese de Nossrat Peseschkian, carora le sunt adaugate exemple din cazuistica autorului, pot fi folosite in cadrul psihoterapeutic, in demersul de autoajutorare sau pot constitui, pur si simplu, o lectura placuta, capabila sa imbogateasca mintea si sufletul.

Nossrat Peseschkian (1933–2010), psihoterapeut, specialist in psihiatrie si neurologie, a fost fondatorul psihoterapiei pozitive. S-a nascut in Persia si a trait in Germania din 1954.



Vezi si alte recomandari de lectura