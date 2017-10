Viata lui ​Michelangelo la curtea otomana

​Recomandare de lectura

Michelangelo ajunge in Constantinopol pe 13 mai 1506, lasand in urma furia Papei Iulius al II-lea si un santier neterminat pentru mormantul acestuia la Roma. Dar cum sa fi refuzat invitatia sultanului Baiazid al II-lea?

Asa incepe cuceritorul roman al lui Mathias Énard, care devoaleaza fascinanta intalnire a omului Renasterii cu lumea otomana, imaginand o istorie uitata. In ea se ascunde o poveste de dragoste cu pagini epistolare si de jurnal, punand in lumina si firele ce leaga Occidentul de Orient.

„Mathias Énard il studiaza pe Michelangelo, ii respecta tacerile si ezitarile, le urmareste pe cai sinuoase si ii devine un complice discret. Scriitura e ca un desen: senzuala ca efectele de clarobscur, transanta ca piatra ascutita.“ - Télérama

Mathias Énard, nascut in 1972, studiaza civilizatiile arabe si persane si petrece mult timp pentru cercetare in Orientul Mijlociu. In prezent preda la Barcelona, traduce din limba araba si scrie despre arta islamica.

In 2003 debuteaza cu romanul La Perfection du tir, care va fi recompensat cu mai multe premii pentru francofonie. Confirma apoi in 2008 cu Zone, un roman scris intr-o singura fraza lunga de 500 de pagini, pentru care castiga nu mai putin de 6 premii literare. In 2010 publica Vorbeste-le despre batalii, regi si elefanti, un mare succes de critica, pentru care primeste premiul Goncourt des lycéens.

Consacrarea definitiva vine in 2015, cand castiga prestigiosul premiu Goncourt pentru romanul Boussole.

