Cum sa cresti un copil sigur de sine- ghid practic

Parintii din ziua de astazi simt in mod constant presiunea de a fi ”perfecti”. Insa, incercand sa faca totul ”ca la carte”, ei pierd din vedere ceea ce copiii au realmente nevoie pentru siguranta lor afectiva, afirma autorii cartii de fata.

Creatori ai eficientei metode de parentaj ”Cercul Sigurantei”, cei trei psihoterapeuti americani ii invata pe parinti (dar si pe psihologi) cum poate fi pastrat echilibrul intre dorinta de a proteja copilul si nevoia acestuia de autonomie, ce fel de nevoi emotionale poate exprima sugarul sau copilul aflat in dificultate, dar si in ce fel parintele poate sa-si ajusteze propriul stil de parentaj, dand dovada de flexibilitate, de o mai buna intelegere de sine si de disponibilitatea de a invata din greseli.

Plina de cazuri sugestive, de instrumente intuitive (”muzica rechinilor”, ”Mainile care sustin Cercul Sigurantei” etc.) si de teste de autoevaluare, cartea ofera solutii pentru crearea si intarirea atasamentelor sigure intre parintii si copii.

Kent Hoffman, Glen Cooper si Bert Powell, psihoterapeuti de orientare psihanalitica, avand peste 30 de ani de experienta in tratarea copiilor si adolescentilor, activeaza in cadrul centrului Circle of Security International din Spokane (Washington), formand parinti si psihologi in metoda de interventie ”Cercul Sigurantei”, bazata pe teoria atasamentului.

Christine M. Benton este o scriitoare profesionista din Chicago.

