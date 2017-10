Recomandare de lectura

Un ghid scurt pentru o viata lunga! Ghidul nordic pentru a trai cu 10 ani mai mult este o carte pragmatica, in care este sintetizat modul de viata simplu si sanatos al scandinavilor. Adoptand un stil concis, doctorul suedez Bertil Marklund apeleaza la rezultatele cercetarilor stiintifice de ultima ora si prezinta 10 reguli de aur pentru o viata sanatoasa, printre care somnul, nutritia, activitatea fizica si cum sa ne ferim de impactul negativ al stresului. De asemenea, prezinta in premiera conceptul de lagom, sau ceea ce inteleg suedezii prin moderatie.

Cu totii putem adopta cele 10 sfaturi mentionate in carte fara sa ne schimbam radical modul in care traim. Aplicand sugestiile practice si realiste ale doctorului Marklund, vom putea sa ne schimbam in bine viata, acum si in viitor.

„Dupa hygge din Danemarca, avem acum sundhet din Suedia – o abordare echilibrata a vietii, caracterizata de stabilitate si coerenta. Acest bestseller suedez ne invata cum sa efectuam mici schimbari in zece domenii, de la somn si atitudine la sanatatea dentara si relatiile interpersonale, pentru o viata mai lunga. De asemenea, demonteaza unele mituri, aratand ca multe lucruri considerate negative sunt, de fapt, bune pentru noi. De exemplu, cafeaua are efecte pozitive asupra sanatatii. Stilul direct si simplu al cartii este reconfortant!" - Saga Magazine

„Ceea ce diferentiaza Ghidul nordic pentru a trai cu 10 ani mai mult este simplitatea, neobisnuita pentru o carte de autoperfectionare, mai ales una scrisa de un profesor universitar." - The Times UK

Dr. Bertil Marklund este doctor in medicina, cercetator, autor, profesor de medicina generala si specialist in sanatate publica. A lucrat cu pacienti ca medic generalist timp de peste patru decenii. A absolvit facultatea de medicina a Universitatii din Gothenburg, unde acum este profesor.

