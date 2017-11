DOCUMENT Legile justitiei - ce amendamente au fost depuse pana luni

Au depus amendamente reprezentanti ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie, CSM - cei care au dat aviz negativ pe cele trei proiecte si de la Uniunea Nationala a Judecatorilor din Romania.Sunt in continuare aseptate amendamente de la Asociatia Procurorilor din Romania si de la Asociatia Magistratilor din Romania, potrivit unor surse parlamentare.Potrivit fiselor legislative ale celor trei proiecte, pana lunea viitoare, 27 noiembrie, ar trebui depus raportul comisiei speciale. Vezi aici fisa legislativa pentru legea de modificare a legii 304

Proiectele au fost initiate de parlamentarii PSD si ALDE membri in comisie.Cel mai probabil calendar pentru aceste legi prevede ca pana vineri forma finala a celor trei legi sa iasa din comisia speciala, sa astepte 5 zile la Camera Deputatilor sa primeasca amendamente de la alti deputati, apoi sa revina pentru raport la aceeasi comisie speciala si sa fie votata in plenul Camerei Deputatilor. Aceeasi procedura se va repeta la Senat, camera decizionala, astfel ca la inceputul lunii decembrie sa fie trimise la promulgare.