Legea privind achizitionarea rachetelor Patriot, adoptata de Senat

Urmeaza ca in Camera Deputatilor, for decizional, sa fie dezbatut marti.Liviu Dragnea a declarat, joi seara, la Baile Herculane, ca senatorii din Comisia de Aparare s-au aflat "la o activitate la invitatia unui sef de institutie importanta", cand ar fi trebuit sa se ia in discutie achizitionarea primului sistem de rachete Patriot, dar ca nu vor fi probleme in adoptarea acestuia. Proiectul va fi discutat, luni, la Comisie, tot luni in plenul Senatului, iar marti va ajunge la Camera Deputatilor. Intrebat daca nu se incearca blocarea proiectului, Dragnea a raspuns: "Sa fim seriosi!".Proiectul de lege al guvernului intitulat "Capabilitatii de aparare aeriana cu baza la sol" aferenta programului de inzestrare esential "Sistem de rachete sol-aer cu bataie mare (HSAM)" a fost modificat de catre comisia de aparare, in cadrul sedintei de luni.Senatorii din comisia de aparare au votat modificarea art. 1, mai exact configuratia 4 sisteme pentru Fortele Aeriene si 3 sisteme destinate Fortelor Terestre. Senatorul independent Vergil Chitac, fost PNL, a motivat acest amendament prin faptul ca s-ar putea modifica pe viitor unele conditii si astfel aceasta configuratie prevazuta in lege sa puna probleme.Amendamentul a trecut dupa ce si ministrul Apararii Mihai Fifor a fost de acord cu acesta, precizand insa ca in aceasta forma legea a primit aprobarea Consiliului Suprem de Aparare a Tarii.In lege a ramas astfel prevazut faptul ca vor exista 7 rachete, insa nu si distributia "4-3".De asemenea, s-au mai introdus doua amendamente privind gestionarea sumelor de catre MApN printr-un cont analitic si efectuarea platii TVA.