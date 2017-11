Comisia privind prezidentialele din 2009 ii solicita lui Tudorel Toader sa ia masuri pentru "abaterea disciplinara" a lui Kovesi

"Consideram ca prin refuzul de a se prezenta in fata comisiei parlamentare de ancheta, comisie desemnata de Parlamentul Romaniei in cadrul functiei sale de control, doamna Laura Codruta Kovesi, procuror-sef al DNA, a incalcat juramantul depus la investirea in functie, juramant prevazut de Constitutie, si a incalcat dispozitiile deciziei Curtii Constitutionale 611/2017 savarsind abatere disciplinara, potrivit dispozitiilor Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor. Pe cale de consecinta, va solicitam sa dispuneti masurile pe care le considerati necesare in aceasta situatie", se arata in scrisoarea transmisa de parlamentari ministrului Justitiei.In scrisoare se mentioneaza ca, prin Decizia 611/2017, CCR constata "obligatia doamnei Laura Codruta Kovesi de a se prezenta in fata Parlamentului Romaniei - comisiei speciale de ancheta pentru verificarea aspectelor ce tin de organizarea alegerilor din 2009 si de a furniza informatiile solicitate sau de a pune la dispozitie celelalte documente sau mijloace de proba detinute, utile activitatii comisiei".Potrivit sursei citate, sefa DNA a fost invitata sa participe la mai multe sedinte ale comisiei, dar aceasta a refuzat sa se prezinte.Ca urmare, se solicita interventia lui Toader, "avand in vedere faptul ca ministrul Justitiei exercita control asupra procurorilor, prin procurori anume desemnati, ministrul Justitiei este cel care face propunerea in functia de procuror-sef al DNA" si tinand cont de faptul ca procurorii, inainte de a incepe sa-si exercite functia, depun un juramant de credinta de a respecta Constitutia si legile tarii, de a-si indeplini atributiile "cu onoare, constiinta si fara partinire".