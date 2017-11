Senatorul PSD Tit Liviu Brailoiu, despre ziaristi: Ciobanii astia

Prezenti la Comisia de Aparare din Senat, unde a fost avizat pozitiv proiectul privind achizitionarea rachetelor Patriot, ziaristii au dorit sa-i ia declaratii ministrului Mihai Fifor, moment in care senatorul PSD Tit Brailoiu a spus, referindu-se la ei, "ciobanii astia".Ulterior, jurnalistii l-au abordat pe senator pe holurile Parlamentului, intrebandu-l de ce ii considera pe reprezentantii presei ciobani. "Nu stiu, nu stiu. Nu-mi aduc aminte", a raspuns Brailoiu. Dupa ce jurnalistii i-au precizat ca spusele sale au fost auzite si de ministrul Fifor si exista dovada, senatorul PSD a incercat o explicatie: "Cand calcati un om pe picioare si-l imbranciti, va cereti scuze. (...) Orice meserie este onorabila", a spus Brailoiu, adaugand ca el a fost jignit destul "pana acum" de presa, mai arata Brailoiu.In februarie, in timp ce presedintele Klaus Iohannis tinea un discurs in fata Camerelor reunite, iar parlamentarii PSD au inceput sa paraseasca sala, Brailoiu a facut un gest obscen spre deputatul USR Silviu Dehelean care filma scena cu telefonul.