UPDATE Motiunea de cenzura a PNL, citita luni in parlament, fara un termen pentru vot. Turcan: "PSD si ALDE au incalcat Regulamentul sedintelor comune"

Dupa ce deputatul PNL Dan Vilceanu a citit motiunea de cenzura, vicepresedintele Senatului Niculae Badalau (PSD), care prezida sedinta, a afirmat: "Multumim, o motiune foarte interesanta, care a alungat si semnatarii din sala."Atat Camera Deputatilor cat si Senatul avea programate, separat, sedinte de plen la ora 16.00. Acestea au fost mutate dupa ora 17.00."Dupa ce au inventat nastrusnicia cu statul paralel, astazi cei din PSD - ALDE au inventat Parlamentul paralel si, daca se poate, fara Opozitie. Cu mai putin de patru ore inainte de sedinta de Birou permanent reunit a fost convocat organismul care stabileste ziua si ora citirii motiunii de cenzura. Cu alte cuvinte, PSD-ALDE au anuntat cu mai putin de cateva ore inainte ca astazi, la ora 16,00, se va citi motiunea de cenzura. Nimic nou si nimic suprinzator pentru comportamentul abuziv al PSD. Se confirma practic inca o data ca se tem de aceasta motiune de cenzura pentru ca acest Guvern a reusit sa puna cap in cap toate categoriile de romani din societate si ca sunt extrem de vulnerabili. De asemenea, se confirma faptul ca PSD si ALDE se comporta in Parlament abuziv si ca uzurpa rolul legislativ de dezbatere al Parlamentului", a declarat Turcan la finalul sedintei Birourilor permanente reunite ale Parlamentului, citata de Agerpres.Ea a adaugat ca articolul 92 din Regulamentul comun al Camerei si Senatului precizeaza ca Guvernul este convocat la citirea motiunii de cenzura cu 24 de ore inainte de acest proces.Ce prevede art. 92:"Art. 92(1) Motiunea de cenzura initiata de cel putin o patrime din numarul total al deputatilor si senatorilor se prezinta birourilor permanente si se comunica Guvernului de catre presedintele Camerei Deputatilor, in ziua in care aceasta a fost depusa. Motiunea de cenzura se prezinta in sedinta comuna a celor doua Camere in cel mult 5 zile de la data depunerii.(2) Dezbaterea motiunii de cenzura are loc dupa 3 zile de la data cand a fost prezentata in sedinta comuna a celor doua Camere.(3) Data si locul sedintei comune, impreuna cu invitatia de participare, se comunica Guvernului de catre presedintele Camerei Deputatilor, cu 24 de ore inainte ca aceasta sa aiba loc."Turcan a mai precizat jurnalistilor ca in sedinta birourilor permanente reunite nu s-a stabilit si o zi pentru dezbatere si vot."Asta inseamna ca, fie Guvernul a fost anuntat de presedintele Camerei Deputatilor, asa cum prevede Regulamentul, adica Liviu Dragnea, inaintea parlamentarilor, fie nu a fost inca convocat Guvernul, ceea ce inseamna ca la momentul citirii motiunii de cenzura Guvernul nu va participa sau va veni intr-un mod improvizat. Tragem un semnal de alarma ca majoritatea PSD-ALDE astazi a incalcat pentru a nu stiu cata oara Regulamentul. Mai mult, conducerea PSD-ALDE, pentru ca aceasta initiativa a venit de la domnul Tariceanu, a refuzat sa mentioneze si sa stabileasca programul clar pentru votul si dezbaterea motiunii de cenzura, ceea ce este cu mult mai grav decat faptul ca a convocat intempestiv sedinta de citire", a aratat Turcan."Am depus motiunea de cenzura impotriva guvernului Dragnea-Tudose. Vine in sprijinul tuturor celor mintiti. Niciodata dupa 1989 o guvernare nu a ridicat atatea categorii de cetateni impotriva ei. Aceasta guvernare a adus o scadere a nivelului de trai, o impovarare a mediului de afaceri, o lipsa de predictibilitte, o crestere a costului creditelor si o indepartare de tot ceea ce inseamna tari civilizate. Avem 148 de semnaturi de initiere de la PNL, USR si PMP, un parlametnar independent si Sorin Campeanu si Daniel Constantin," a declarat Raluca Turcan, liderul deputatilor liberali, dupa depunerea motiunii la biroul presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea.