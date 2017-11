Proiect de lege critic pentru ONG-uri, la vot in Senat: Fundatiile si asociatiile sunt obligate sa publice la fiecare 6 luni o declaratie detaliata de venituri si cheltuieli

Proiectul initial a fost modificat in cadrul comisiei juridice din Senat, prin mai multe amendamente admise. Raportul cu amendamente va fi supus votului senatorilor luni dupa-amiaza.Astfel, se adauga in textul Ordonantei 26/2000 urmatorul articol:48^1 "Asociatiile, fundatiile si federatiile au obligatia de a publica semestrial pana la data de 31 iulie, respectiv 31 ianuarie, in Monitorul Oficial prtea a IV-a, declaratiile de venituri si cheltuieli pentru semestrul precedent. In declaratia publicata se mentioneaza distinct, pentru fiecare venit in parte, persoana sau activitatea, dupa caz, care a generat venitul respectiv, precum si valoarea acestuia.Nepublicarea declaratiei atrage de drept suspendarea activitatii asociatiei pentru 30 de zile. Daca in acest termen declaratia nu se publica, asociatia, fundatia sau federatia isi inceteaza activitatea de indata."Mai mult, proiectul introduce conditii si obligatii noi fata de legislatia actuala.Pentru ca un ONG sa poata fi recunoscut ca fiind de utilitate publica de catre Guvern, trebuie as indeplineasca urmatoarele criterii:a) activitatea acesteia se desfasoara in interes general sau comunitar, dupa caz;b) functioneaza de cel putin 2 ani si a realizat o parte din obiectivele stabilite;c) a desfasurat activitati anterioare semnificative, prin derularea unor programe ori proiecte specifice scopului sau, insotit de bilanturilor si bugetele de venituri si cheltuieli pe ultimii 2 ani;d) valoarea activului patrimonial pentru fiecare an de functionare este cel putin egala cu vlaoarea patrimoniului initial;e) nu a desfasurat in ultimii 2 ani si nu desfasoara nici in prezent activitati politie de orice fel: activitati de strangere de fonduri sau campanii de sprijinire ori opozitie fata de un partid politic sau un candidat pentru o functie sau demnitate publice in care acest poate fi numit ori ales.PSD propune de asemenea ca aceasta recunoastere sa fie facuta pe un termen de 5 ani, si nu pe perioada nedeterminata cum este in prezent. Daca asociatia sau fundatia nu mai indeplineste una sau mai multe dintre conditii care au stat la baza acordarii acestui statut, Guvernul, la propunerea autoritatii administrative sau a Ministerului Justitiei, retrage, prin hotarare, statutul de utilitate publica.In ce domenii poate activa un ONG pentru a fi considerat in interes general sau comunitar: servicii sociale (asistenta, protectie, incluziune, coeziune, securitate, dezvoltare, economie sociala), caritate si ajutor umanitar, sanatate, sport; educatie; stiinta, cercetare, inovatie, mediu si protectia animalelor, protectia consumatorului; valori nationale si ale minoritatilor nationale, traditii si patrimoniu cultural; diplomatie si relatii internationale, militar-aparare-cultul eroilor.Fata de forma initiala a proiectului, comisia juridica a eliminat algoritmul procentual procentual pentru domeniile in care Guvernul recunoastea statutul de utilitate publica al fundatiilor sau asociatiilor solicitante 40% - servicii sociale; 30% - educatie; 10% - stiinta, cercetare, inovatie, mediu si protectia animalelor, protectia consumatorului; 10% - valori nationale si ale minoritatilor nationale - traditii si patrimoniu cultural; 10% diplomatie si relatii internationale, militar-aparare-cultul eroilor.Recunoasterea utilitatii publice confera asociatiei sau fundatiei:- dreptul de a i se atribui in folosinta gratuita bunuri proprietate publica si acces la resurse provenite din bugetul de stat si din bugetele locale,- obligatia de a nu desfasura activitati politice de orice fel, activitati de strangere de fonduri sau campanii de sprijinire ori opozitie fata de un partid politic sau un candidat pentru o functie sau demnitate publica in care acesta poate fi numit sau ales- obligatia de a comunica autoritatilor administrative competente orice modificari ale actului constitutiv si ale statutului si rapoartele de activitate si bilanturile anuale si obligatia de a publica, in extras, rapoartele de activitate in Monitorul Oficial, partea a IV-a si in Registrul national al al persoanelor juridice fara scop patrimonial.In expunerea de motive , semnata de deputatul PSD Liviu Plesoianu, se arata ca este necesara o mai buna "transparentizare a finantarii".Senatul este prima camera sesizata. Dupa votul de luni, proiectul merge la Camera Deputatilor.Citeste aici proiectul initial si aici raportul cu modificari al comisiei juridice