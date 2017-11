Basescu, catre Dodon: Cum este cu referendumul de la Chisinau, domnule presedinte, va imaginati cu cata credibilitate ati ramas?

La referendumul de duminica pentru revocarea primarului Chisinaului, Dorin Chirtoaca, s-au prezentat 17,5 la suta din alegatori, iar pentru a fi validat trebuia sa se prezinte la vot minimum 33,3 la suta din persoanele cu drept de vot."Cum este cu referendumul de la Chisinau, domnule presedinte Dodon? Va imaginati cu cata credibilitate ati ramas in calitate de presedinte in functie?", scrie Traian Basescu, duminica seara, pe Facebook.Primarul suspendat al Chisinaului, Dorin Chirtoaca, este un apropiat al familiei Basescu, fiind nasul fiicei Elenei Basescu.Una dintre primele actiuni ale lui Igor Dodon, dupa alegerea in functia de presedinte al Republicii Moldova, a fost sa ii retraga lui Traian Basescu cetatenia moldoveneasca, decizie contestata la Curtea Constitutionala de fostul sef al statului.