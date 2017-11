Dacian Ciolos: Comentariile liderilor PSD demonstreaza ca acestia nu au inteles nimic din demisia lui Sorin Moisa

Ciolos adauga ca "Am lucrat cu Sorin multi ani, si la Bucuresti si la Bruxelles. Cand a candidat la europarlamentare pentru PSD, am inteles ca face asta pentru ca el crede in valorile social-democrate. A facut-o dupa ce avea deja o cariera profesionala recunoscuta, fara sa aiba nevoie sa fie ¬omul" cuiva, asa cum insista unii dintre fostii lui colegi de partid, obisnuiti probabil cu functiile primite pe baza de juramant de obedienta Sefului.""Atacul furibund al unor lideri PSD impotriva unui gest de bun simt facut de un om care crede in valori si in principii politice arata, de fapt, teama acestora de oameni cinstiti, curati, profesionisti, care nu pot fi atacati altfel decat cu invective", incheie Dacian Ciolos.