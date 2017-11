Ministrul Educatiei: La Iasi, consilierii liberali locali blocheaza constructia de camine studentesti. Presedintele PNL Iasi: Ne impotrivim haosului urbanistic, nu proiectelor educationale

Ministrul Educatiei, Liviu Pop, aflat duminica la Iasi, i-a acuzat pe liberalii ieseni ca blocheaza constructia de noi camine pentru studenti in oras, cerand conducerii PNL sa explice de ce reprezentantii liberali nu au votat planurile de urbanism in Consiliul Local, scrie News.ro. Pe de alta parte, deputatul Marius Bodea, presedintele Organizatiei Municipale PNL Iasi, spune ca liberalii nu se impotrivesc proiectelor imobiliare sau proiectelor educationale, ci "haosului urbanistic din oras deliberat intretinut de actuala conducere a Primariei pentru a servi mafiei imobiliare", relateaza Agerpres.





"N-am inteles atitudinea unor consilieri locali PNL de a vota impotriva acestor PUZ-uri. Cineva trebuie sa explice clar daca asta este pozitia oficiala a PNL, de a bloca constructia de camine studentesti sau daca este vorba de o eroare, sa nu-i spun greseala, a consilierilor locali din Iasi. Il rog pe domnul presedinte Orban, pe doamna Turcan, pe doamna Gorghiu sau cine mai conduce acest partid, presedintele statului, sa spuna care este pozitia PNL vizavi de constructia de camine studentesti. S-a intarziat foarte mult", a declarat ministrul Educatiei, Liviu Pop.





El a sustinut ca polemica politica trebuie lasata deoparte atunci cand este vorba despre educatie.

Ministrul Educatiei a spus ca in centrele universitare din toata tara este asigurata finantarea pentru constructia a 30 de camine pentru studenti.

In sedinta Consiliului Local din 9 noiembrie, reprezentantii liberali nu au votat niciun proiect de hotarare care viza aprobarea unor planuri urbanistice zonale. Liberalii au explicat ca primaria tergiverseaza aprobarea noului plan urbanistic general al orasului si ca exista anumite interese imobiliare pentru ca documentul sa nu fie adoptat.

PUZ-urile privind caminele studentesti au fost adoptate in aceeasi sedinta de consiliu, prin votul consilierilor PSD si ALDE care asigura majoritatea in acest for.

Ulterior, presedintele PNL Iasi, Marius Bodea, transmite printr-un comunicat de presa ca ministrul Educatiei vorbeste pe un subiect pe care nu il cunoaste si ca liberalii nu se impotrivesc proiectelor pe Educatie, ci "haosului urbanistic din oras deliberat intretinut de actuala conducere a Primariei pentru a servi mafiei imobiliare".

"Consilierii locali ai PNL Iasi, in semn de protest fata de haosul din urbanism si taraganarea premeditata a aprobarii unui nou Plan Urbanistic General, si totodata ca semnal de alarma ca cei din Primarie au pus Consiliul Local in situatia de a fi complice la un fals grosolan prin inlocuirea planselor care au existat in dezbaterea publica, la un proiect de hotarare pentru aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal, au decis sa se abtina de la votul oricarui PUZ supus aprobarii plenului municipalitatii. Ne vom abtine sa votam orice PUZ pana cand primarul Chirica si cei din jurul sau nu elaboreaza si supun aprobarii noul Plan Urbanistic General al Iasului, document expirat de peste 10 ani si tinut in perfuzii prin hotarari succesive de prelungire a valabilitatii", se arata in comunicatul de presa.





In acelasi document de presa, deputatul Marius Bodea sustine ca liberalii nu isi doresc sa fie "partasi la nenorocirea orasului pe termen lung".





"Suntem 'contrariati' de faptul ca de 10 ani PUG-ul nu este actualizat, ca de 10 ani Registrul Spatiilor Verzi nu este adoptat. Noi nu votam 'cu genunche', ci cu gandul la binele si viitorul orasului. Ori daca am legitima in continuare acest haos urbanistic care genereaza poluare, ambuteiaje in trafic si slutirea orasului, am fi complici cu aceasta conducere dezastruoasa a municipalitatii care este aservita samsarilor imobiliari si nu se afla in slujba iesenilor. Indiferent de cat de nauc ne vorbeste Ministrul analfabet al Educatiei Nationale, domnul Liviu Pop, despre un subiect ce nu il cunoaste (...) vom continua sa luptam cu toate armele ca orasul copiilor nostri sa nu ajunga o infundatura, cu un trafic paralizat complet, poluat si incompatibil cu o viata normala", se arata in comunicatul de presa.