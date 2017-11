PNL organizeaza luni proteste impotriva Guvernului in toata tara

Organizatiile judetene ale PNL vor organiza luni, incepand cu ora 17:00, la nivelul intregii tari, proteste impotriva Guvernului PSD - ALDE, actiuni care, spun liderii partidului, fac parte din campania de informare lansata in scopul determinarii tuturor parlamentarilor, indiferent de culoare politica, sa voteze pentru adoptarea motiunii de cenzura si demiterea Guvernului Tudose, scrie News.ro.





"Luni, 20 noiembrie a.c., incepand cu ora 17.00, filialele PNL vor organiza la nivelul judetelor evenimente prilejuite de prezentarea publica a motiunii de cenzura "PSDragnea, in campanie muma, la putere ciuma". Membrii si simpatizantii PNL se vor reuni la sediile judetene ale partidului, de unde se vor deplasa spre sediile prefecturilor. Cu acest prilej va fi prezentat public textul motiunii de cenzura si va fi inmanat reprezentantului Guvernului in teritoriu. La evenimente sunt invitati toti cetatenii nemultumiti contraperformanta si atitudinea actualei guvernari, precum si reprezentanti ai societatii civile si structurilor asociative. Actiunea face parte din campania de informare lansata de PNL in scopul determinarii tuturor parlamentarilor, indiferent de culoare politica, sa voteze pentru adoptarea motiunii de cenzura si demiterea Guvernului Tudose", anunta PNL intr-un comunicat de presa.





Liberalii au inregistrat vineri la Parlament motiunea de cenzura intitulata "PSDragnea, in campanie muma, la putere ciuma", in textul careia fac inventarul "minciunilor", al "nerealizarilor" si al masurilor care, arata ei, au destabilizat economia in cele zece luni de cand coalitia PSD - ALDE a preluat guvernarea. Motiunea a fost semnata de 148 de parlamentari de la PNL, USR, PMP si independenti.





"In mai putin de un an, guvernarea PSD-ALDE a aruncat la cosul de gunoi promisiunile facute in campanie si, odata cu ele, sperantele romanilor intr-un trai mai bun. Beneficiile unei cresteri economice substantiale au fost anulate de masurile populiste si haotice luate in economie de cuplul de economisti de renume mondial Dragnea - Tudose impotriva mediului de afaceri si a contribuabililor onesti din aceasta tara. Minciuna PSDragnea a avut picioare atat de scurte incat, in mai putin de un an, romanii au vazut ca programul de guvernare, pus sub titulatura ¬Indrazneste sa crezi¬, a fost o iluzie vanduta cu maxima nerusinare", arata liberalii in textul motiunii de cenzura.





PNL spune ca actuala guvernare a devenit ilegitima prin minciuna si un pericol real pentru oamenii si firmele din Romania. Liberalii arata ca PSD si ALDE au preluat la inceputul anului fraiele guvernarii cu o economie stabila, cu perspective bune si sanatoase, cu un leu solid, o inflatie aproape de zero, cu dobanzi mici, o datorie statului la fel si cresterea economica promitatoare.





"Practic, ati primit o fundatie economica bine facuta, cu structura de rezistenta aferenta, pe care ati avut-o la cheie. Ce ati facut cu ea?! V-ati apucat sa o demolati ca sa improvizati o casa din chirpici. Si v-ati trezit acum ca puneti proptele la proptele, legati cu sarma unde trebuie sa bateti piroane, in loc de caramizi folositi cartoane, nu mai intelegeti care e structura de rezistenta si loviti la temelie... Si nu incetati sa prezentati aceasta cocioaba, care evident ca sta sa cada, ca pe o mega-inginerie arhitecturala¬, mai scriu liberalii in motiunea de cenzura.





PNL le reproseaza liderilor PSD ca nu au spus nimic angajatilor din sectorul public despre cresterile fictive de salarii, promitand in schimb cresteri de 25% ¬care se dovedesc a fi praf in ochi¬.





¬La inceputul anului viitor, romanii vor vedea ca salariile le-au crescut doar pe hartie, in timp ce in mana vor tine calendarul promisiunilor PSD din campanie si vor constata ca Dragnea si ai lui si-au batut joc de ei. Mai mult decat atat, peste 90.000 de salariati din sectorul IT, precum si persoanele cu dizabilitati, sunt in pericol real sa aiba veniturile amputate pentru ca scaderea impozitului de la 16 la 10% nu se aplica in cazul lor. Ce veti face cu acesti oameni? Veti da un OUG de carpire a prostiei sau sperati ca angajatorii din mediul privat va vor repara aberatiile suportand ei diferenta din buzunarul lor? Ce veti face, insa, cu cei din mediul public?¬, ii intreaba cei de la PNL pe guvernanti.





De asemenea, liberalii acuza ¬furtul de proprietate¬ din Pilonul 2 de pensii, ¬minciuna¬ reducerii contributiilor la 35% si a eliminarii impozitului pe salariile de sub 2.000 de lei, dar si ¬bulversarea¬ mediului economic prin modificarile aduse Codului fiscal.





¬<<Indrazniti sa credeti>> ca ati promis reducerea fiscalitatii si nicio taxa in plus, insa ati eliminat plafonarea contributiilor sociale si ati plafonat, in schimb, indemnizatiile pentru cresterea copilului, ati reintrodus supra-acciza la carburanti si ati majorat taxarea contractelor part-time. Unii oameni si-au pierdut locul de munca doar pentru ca nu sunteti in stare sa rezolvati o problema punctuala si ati preferat sa loviti otova. <<Indrazniti sa credeti>>, lideri ai coalitiei guvernamentale, ca ati promis o crestere a nivelului de trai insa, in realitate, puterea de cumparare a romanilor scade in plina crestere economica. Inflatia a crescut de 13 ori fata de inceputul anului (de la 0,2% la 2,6%) si este mai mult decat dubla fata de ceea ce ati spus in campania electorala (1,2%)¬, se mai arata in motiunea de cenzura.





Inventarul consecintelor guvernarii PSD ¬ ALDE continua cu cresterea cu 12% a preturilor carburantilor, scumpirea cu 7% a electricitatii si cu 6% a gazului, devalorizarea istorica a leului in raport cu principalele valute, cresterea dobanzilor la credite, cresterea nivelului de indatorare a Romaniei, reducerea la un minim istoric a investitiilor, cresterea deficitului balantei comerciale cu 28% fata de anul trecut, diminuarea cu 20% a investitiilor private fata de aceeasi perioada a anuui 2016 sau ¬taierea salbatica¬ a bugetelor locale.





¬Aveti in fata doar doua optiuni rationale posibile: ori va recunoasteti minciuna si mandatul obtinut de aceasta guvernare prin frauda, ori continuati acest plan de distrugere economica si sociala si nota de plata pe care o vom plati cu totii va fi pe masura. ¬Indrazniti sa credeti¬ ca PSDragnea ne scoate din Uniunea Europeana si face ca Romania sa abandoneze orice plan de aderare la Zona Euro. Nu doar ca nu faceti nimic pentru a pregati terenul, dar faceti totul pentru a fi siguri ca nu vom atinge acest obiectiv prea curand¬, mai arata liberalii.





PNL atrage atentia ca, in pragul sarbatorii a o suta de ani de la Marea Unire, Romania ¬este rupta-n doua¬ din punct de vedere social si economic, ca regiuni intregi sunt depopulate, ¬in saracie lucie si fara vreun viitor¬ si ca tinerii ¬fug in lume unde vad cu ochii pentru a-si cauta un rost, ca se rup de familiile lor, de batranii si de tara lor¬.





Liberalii ii atrag atentia lui Liviu Dragnea ca ar fi bine sa inteleaga ca romanii nu accepta si nu vor accepta sa dea liber la furat din bani publici prin companii cu actiuni la purtator, ¬dupa modelul de grup infractional organizat Tel Drum¬, in spatele carora, sustin ei, sunt ascunse domenii imobiliare personale impresionante, anchetate de procurorii din Romania, Uniunea Europeana sau America de Sud .





¬Domnule Dragnea, cu cat insistati sa atacati independenta Justitiei, cu atat ii veti convinge pe tot mai multi ca, in realitate, urmariti doar inchiderea propriilor dosare penale, iar demersul dumneavoasta va fi sortit esecului. Ideea ca PSD realizeaza o presupusa ¬reforma in Justitie¬ este echivalenta cu un nonsens, e ca si cum hotii striga hotii!¬, se mai arata in textul motiunii de cenzura.





PNL critica si declinul Educatiei, lipsa manualelor, scolile fara avize de functionare sau neadaptarea sistemului la piata muncii.





De asemenea, liberalii atrag atentia ca sistemul medical si de sanatate ¬este in metastaza¬ si acuza Guvernul ca este lipsit de constiinta si de scrupule in urma ¬cinismului infiorator¬ pe care l-a aratat parintilor care si-au pierdut copiii in criza vaccinurilor.





¬Va mai invitam sa <<indrazniti sa credeti>> ca avem in fata noastra singurul partid din istoria Romaniei care s-a pus in situatia ridicola de a-si demite propriul Guvern. Motivul declarat? Incompetenta! Ati uitat? Bineinteles ca era singurul pretext pe care il puteati invoca, pentru ca era credibil, era argumentul Opozitiei sustinut din primul moment. Problema fundamentala este ca motivul incompetentei la guvernare este cu atat mai valabil si evident acum! Aveti Guvernul cu cel mai mare numar de demnitari - ministri, secretari de stat, sefi de agentii, fiecare cu propriul cabinet si functionari aferenti! - din cate guverne au existat pana acum, dar livrati cel mai prost exercitiu guvernamental dintre toate. Daca punem in balanta ceea ce faceti dumneavoastra astazi, Romaniei i-ar fi fost cu siguranta mai bine daca nu era guvernata! Magnitudinea raului produs ar fi fost semnificativ mai mica", se mai arata in textul motiunii de cenzura.





Liberalii acuza si faptul ca PSD si ALDE "ridica perdele de fum", invoca dusmani imaginari si inventeaza teorii ale statului paralel pentru a-si justifica ¬neputinta si ticalosia¬.





"Daca exista un stat paralel, domnule Dragnea, domnule Tariceanu, acela este cu certitudine patronat de dumneavoastra. Este statul in care domnesc hotia si inselaciunea, statul in care nu dumneavoastra trebuie sa fiti in slujba poporului, ci poporul si institutiile statului trebuie sa va fie supuse si obediente. Domnule Dragnea, statul paralel este cel pe care dumneavoastra il puneti la cale, statul in care liderul partidului de guvernare este acuzat de organizarea unui grup infractional, iar tripleta odioasa Florin Iordache ¬ Eugen Nicolicea ¬ Serban Nicolae conduce asaltul la institutiile judiciare pentru schimbarea sefilor de parchete si inchiderea dosarelor dumneavoastra penale. Nu va cerem sa indrazniti sa credeti asta, doamnelor si domnilor, pentru ca stiti ca asa este!", mai spun liberalii.





In finalul motiunii, PNL enumera si o lista cu masurile immediate care ar trebui luate dupa demiterea Guvernului Tudose: abrogarea ordonantelor de urgenta ¬care au generat haosul fiscal¬ si oprirea atacului la independenta Justitiei.





De asemenea, liberalii arata ca este nevoie de promovarea unui buget de stat pentru anul 2018 cu o pondere semnificativa a investitiilor si cu un nivel al deficitului substantial sub 3% si ca este esentiala reformarea institutiilor si companiilor care gestioneaza aceste investitii publice.





PNL atrage atentia ca Romania are nevoie de un sistem educational sanatos, lipsit de ingerinta politicului, de alocari bugetare mai bune atat pentru educatie, cat si pentru cercetare, dar si de reducerea drastica a birocratiei.





¬Va indemnam sa votati pentru adoptarea acestei motiuni de cenzura si retragerea increderii acordata Guvernului Tudose, pentru ca stim ca este singurul lucru corect care mai ramane de facut in acest moment. Prin votul dumneavoastra, opriti distrugerea economiei, incetati atacul la Justitie, nu scoateti Romania din Uniunea Europeana!¬, ii indeamna liberalii, in finalul motiunii, pe toti parlamentarii.