Catalin Ivan: Statul paralel este insusi Liviu Dragnea, un om putred de bogat, cu o avere pe care nu va putea niciodata s-o justifice, si care mimeaza grija pentru saraci

Europarlamentarul PSD Catalin Ivan a scris, pe Facebook, ca seful PSD, Liviu Dragnea, si cei din jurul sau "sunt tot mai rupti de realitate", iar PSD este "deturnat" si "tarat intr-o lupta cu un dusman imaginar", pentru ca "statul paralel chiar exista", iar "Liviu Dragnea este exponentul cel mai notoriu al acestui stat paralel".

Catalin Ivan a subliniat in sustinerea afirmatiilor sale ca "In Teleorman si acum in Romania, saracii devin tot mai saraci in timp ce afacerile lui Valcov si Dragnea prospera", iar "afacerile lui Liviu Dragnea cu oamenii lui Traian Basescu fix in anul 2009 cand PSD era in lupta electorala directa cu acesta spune multe despre agenda ascunsa a actualului lider social democrat"





Redam declaratia europarlamentarului:





Am vazut rezolutia partidului din care fac parte si, ca orice membru de partid, am citit-o cu tristete si dezamagire. Liviu Dragnea si cei din jurul sau sunt tot mai rupti de realitate. PSD este deturnat cu buna stiinta de la scopul sau real, de partid de stanga, si este tarat intr-o lupta cu un dusman imaginar, un rau general care vine de undeva, din afara dar si din tara, de la servicii, de la multinationale, de la banci, de la ambasade, de oriunde mai putin de la conducerea partidului. Membrii de partid trebuie sa fie convinsi ca, desi nu este clar cu cine si pentru ce lupta, miza este uriasa, iar generatiile viitoare le vor fi recunoscatoare.

In realitate, statul paralel chiar exista si este usor de identificat. Nu cred insa ca Liviu Dragnea cere PSD-ului sa lupte cu el din moment ce tocmai Liviu Dragnea este exponentul cel mai notoriu al acestui stat paralel. Vorbim de acei cativa politicieni si functionari publici, extrem de bogati, lucratori toata viata lor la stat, membri ai unor retele transpartinice de tip mafiot menite sa fure miliarde de euro din banii publici, sa treaca dupa bunul plac proprietati ale statului in domeniul privat, in proprietatea lor.

Romania a fost saracita de multe miliarde de euro in doar cativa ani de zile. Afacerile lui Liviu Dragnea cu oamenii lui Traian Basescu fix in anul 2009 cand PSD era in lupta electorala directa cu acesta spune multe despre agenda ascunsa a actualului lider social democrat.

Da, exista statul paralel. Numai ca statul paralel este insusi Liviu Dragnea, un om putred de bogat, cu o avere pe care nu va putea niciodata s-o justifice, si care mimeaza, cu destul talent, grija pentru saraci.

In Teleorman si acum in Romania, saracii devin tot mai saraci in timp ce afacerile lui Valcov si Dragnea prospera.

Cum ar fi ca membrii PSD sa decida sa lupte cu adevarat impotriva statului paralel? Unde se va mai ascunde atunci Liviu Dragnea?