Liviu Pop, explicatii despre statul paralel: Sunt acei oameni care cheama la audieri anumiti angajati ai ministerului si incearca sa afle de la ei informatii despre alti oameni ai ministerului

Ministrul Educatiei, Liviu Marian Pop, a declarat duminica, intr-o conferinta de presa la Iasi, ca "statul paralel" este format din "acei oameni care cheama la audieri anumiti angajati ai ministerului si incearca sa afle de la ei informatii despre alti oameni ai ministerului", scrie Agerpres.





"Sunt acei oameni care nu au curajul sa vina in fata sa spuna ce ganduri meschine au si folosesc alti oameni. Acei oameni care cheama la audieri anumiti angajati ai ministerului si incearca sa afle de la ei informatii despre alti oameni ai ministerului. Si ma opresc aici (...) Nu am gasit la Iasi acesti oameni si sper sa nu-i gasesc la Iasi. Sunt unii pe la Bucuresti si altii pe la Targu Mures", a afirmat ministrul Pop, intrebat fiind de jurnalisti din cine este format "statul paralel".





El a adaugat ca le rezista si nu le va ceda acestor reprezentanti ai "statului paralel", adaugand ca spera sa "nu transforme Ministerul Educatiei intr-un serviciu al Directiei Nationale Anticoruptie".





"Eu rezist oricat insista ei sa ma determine sa nu rezist. Si nu voi ceda. In momentul in care lucrurile se vor precipita, voi iesi cu declaratii. Pana atunci ii las sa se agite in zona lor, a statului paralel. Si sper sa nu transforme Ministerul Educatiei intr-un serviciu al Directiei Nationale Anticoruptie





Presedintele Consiliului National al Rectorilor, Sorin Cimpeanu, care este si membru Pro Romania, a declarat, la randul sau, ca "ar trebui sa ne ocupam mai multe de investitii in educatie si mai putin de paralelisme care nu exista si nu pot exista intr-un stat de drept".

"Imi place sa cred ca acest lucru nu exista si nu va putea exista", a concluzionat Cimpeanu.

Cei doi s-au aflat sambata si duminica la Iasi pentru a lua parte la intrunirea Consiliului National al Rectorilor, la finalul evenimentului ei sustinand impreuna o conferinta de presa.





Comitetul Executiv National al Partidului Social Democrat a adoptat vineri, la Baile Herculane, o rezolutie prin care a denuntat "statul paralel si ilegitim, care incearca sa preia controlul asupra puterii politice".