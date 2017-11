Deputatul PNL Adrian Oros: Avem semnale ca motiunea de cenzura va fi votata si de parlamentari ai PSD

"PNL a depus vineri motiunea de cenzura al carei text se va citi luni in Parlament, dupa care se va stabili data cand va avea loc votul. Am depus acum motiunea pentru ca, de 3-4 luni, guvernarea nu are legitimitate, a castigat pe promisiuni mincinoase care nu pot fi onorate. Preocuparile principale ale Guvernului sunt de a acoperi prin smecherii fiscale o parte din promisounile electorale si de a reforma justitia, astfel incat unii lideri ai coalitiei PSD -ALDE sa scape de dosarele penale. Avem semnale ca motiunea de cenzura va fi votata si de o parte din parlamentarii PSD care au curajul sa ridice capul si vor vota alaturi de noi. In mod individual s-au purtat discutii cu parlamentari ai PSD care sunt nemultumiti de Liviu Dragnea si care isi dau seama ca partidul are o problema de imagine din cauza problemelor penale ale lui Dragnea", a afirmat Adrian Oros, citat de Agerpres.El a adaugat ca textul motiunii va fi citit de reprezentatii PNL si in fata Prefecturii Cluj: "Luni, la ora 18:00, cand se va citi motiunea de cenzura in Parlament, se va citi o sinteza din textul motiunii si in fata prefecturilor din tara", a mai precizat vicepresedintele PNL.