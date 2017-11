Catalin Ivan despre demisia lui Sorin Moisa din PSD: Un partid sanatos, democratic, nu ar da un Sorin Moisa nici pe 100 de Liviu Dragnea

Catalin Ivan a declarat pentru News.ro ca plecarea eurodeputatului Sorin Moisa din PSD este o pierdere imensa pentru stanga romaneasca si europeana si ca nici un partid responsabil nu si-ar permite sa piarda un asemenea om: "Un partid sanatos, democratic, atasat valorilor de stanga si valorilor europene, nu ar da un Sorin Moisa nici pe o suta de Liviu Dragnea. Moisa e foarte respectat la Bruxelles, pierderea pentru PSD este uriasa. Era implicat in dosare grele la nivel european, un om influent si cu viziune. Avea discutii concrete pentru ca romanii din Marea Britanie sa nu aiba de suferit dupa Brexit, insa avea si alte proiecte. N-a gasit puncte de comunicare cu Dragnea, pentru ca oricum Dragnea nu intelege foarte multe."Europarlamentarul Sorin Moisa, care a negociat acordul comercial dintre UE si CETA, a anuntat sambata pe Facebook ca isi da demisia din PSD, motivand ca, sub conducerea lui Liviu Dragnea, PSD "a dezgropat reflexele din anii national-comunismului, iar inadecvarea si incompetenta sunt transformate in pretext de falsa mandrie nationala". Moisa a mai scris ca isi va da demisia si din Grupul S&D, pe motiv ca, in ultimii ani, multe partide din grup s-au mutat spre o stanga radicala, cu care nu mai are afinitati.