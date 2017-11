Olguta Vasilescu, dupa demisia lui Moisa: Un securist mititel. Pentru PSD el nu exista! Prindeti viteza ca are Ciolos nevoie de un argat acolo!

Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a comentat sambata pe Facebook cu privire la europarlamentarul Sorin Moisa, care a anuntat ca isi da demisia criticand dur PSD si pe liderul acestuia, ca a auzit pentru prima oara de el abia "cand sistemul il dadea ca varianta de premier" si ca "pentru PSD el nu exista". Mai mult, a scris intr-un alt comentariu ca a pierdut prea mult timp "azi cu un securist mititel si neinsemnat" ca el si l-a trimis sa prinda viteza "ca are Ciolos nevoie de argat".

"Eu am auzit prima oara de el atunci cand sistemul il dadea varianta de premier si am raspuns unui post tv ca nu are cum pentru ca nu e nici macar membru de partid. Asta pentru ca, repet, eu nu auzisem de el. Acum inteleg ca scrie ca a fost sfatuit sa refuze functia de premier. Daca propunerea de premier o facea Coldea sau Ciolos, probabil isi permitea luxul sa o refuze, dar din PSD nu i-a facut nimeni o asemenea oferta. De ce? Pentru PSD el nu exista! Simplu! Doar pentru Victor Ponta, singurul care a vazut " meritele" sale, dupa cum insusi Moisa sau Moise sau cum l-o chema afirma. Dar nu inteleg de ce pleaca la PPE si nu face grup partiduletului lui Ponta? Un grup politic al Securitatii nu aveti in Parlamentul European?", a comentat Lia Olguta Vasilescu, la postarea lui Pascu.

Reactiile Liei Vasilescu vin ca o serie de comentarii la o postare a unui alt europarlamentar PSD, Ioan Mircea Pascu, care scrie ca pana la urma, gestul lui Moisa era, pe undeva, inevitabil, "din moment ce apropierea sa de Dl Ciolos si ai lui a fost intodeauna mai mare decat cea pe care a aratat-o pentru partidul pe listele caruia a ajuns europarlamentar". Totodata, Pascu vine cu niste "explicatii" din care reise ca Moisa ar cam fi exagerat si ca PSD nu poate fi acuzat chiar de toate relele.Ulterior, Vasilescu, a adaugat, raspunzand unui comentariu al lui Moisa. "Domnule Moise, daca tot ati primit ordin de reincorporare, vedeti-va de drum linistit! Doljul a adus voturi cat pentru un europarlamentar PSD. Sper ca nu pentru Dvs! Daca eu nu va cunosc, electoratul pe care pretindeti ca il respectati, nici atat! Am pierdut prea mult timp azi cu un securist mititel si neinsemnat ca Dvs... Prindeti viteza ca are Ciolos nevoie de un argat acolo!"